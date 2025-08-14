Se proyecta que IHSG se recupere a pesar de que está eclipsado por la corrección, mira 5 recomendaciones para posibles acciones CUAN

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias Se predice que la combinación (CSPI) continuará el rápido aumento de la negociación del jueves 14 de agosto de 2025. En la sesión anterior, JCI fortalecido 1.30 por ciento y cerrado a 7,892.91.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que el movimiento JCI se estaba acercando al punto resistente fractal en el área 7910 el miércoles 13 de agosto de 2025. Sin embargo, también vio el potencial de corrección o consolidación menores antes de continuar los esfuerzos para penetrar en la resistencia.

«Esta proyección aún es posible siempre que no haya corrección por debajo de 7,659», dijo Ivan, citado de su declaración escrita el jueves 14 de agosto de 2025.

Ivan estableció el punto de apoyo JCI en el área de 7,739, 7,660, 7,559 y 7,432. Mientras que el área resistente está en 7,910, 8,025 y 8,102.



Un jugador de mercado está monitoreando el movimiento JCI. Foto : Viva.co.id/muhamad Solihin

Además, Ivan predijo una serie de acciones potenciales cómo. Las acciones seleccionadas que son apropiadas para inversores y comerciantes están observando que incluyen:

PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)

Recomendaciones: compra acumulativa

Área de compra: 2.700-2,770

Precio objetivo: 3,080

PT Bank Asia Central TBK (BBCA)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 9,125

PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK (BBNI)

Recomendaciones: Tome ganancias

Precio objetivo: 4.450

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (BBRI)

Recomendaciones: Tome ganancias

Precio objetivo: 4.100

Pt geto gojek tokopedia tbk (goto)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 71