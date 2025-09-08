Se proyecta que IHSG se recupere a 8,102, ver 5 posibles acciones del analista de Jagoan

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) se estima que es más fuerte (rebote) En la sesión de negociación el lunes 8 de septiembre de 2025. JCI registró un menor 0.23 por ciento a 7,867.34 al final de la negociación el jueves 4 de septiembre de 2025.

Leer también: JCI se quemó antes de unas vacaciones largas, verifique 3 acciones brillantes respaldadas por un sentimiento positivo



Analista Binartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que el índice se corregirá primero y luego continuará con la tendencia de la onda ascendente (V) al nivel de 8,102. El rebote se convierte en una inversión después de que el índice doméstico tiene una presión de más de una semana como resultado de disturbios de demostración sostenibles.

«La proyección positiva del JCI esta semana aún sobrevive siempre que no se reduzca por debajo del 7637», dijo Ivan, citado de una declaración escrita el lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: Sesión de JCI Decliné 16 puntos, 3 de estas acciones lograron fortalecer



Ivan estableció el punto de apoyo de JCI en 7,699, 7,637, 7,534 y 7,383. Mientras que el punto de resistencia está en el área de 8.025, 8,102 y 8,182.



La ilustración está invirtiendo Foto : Pexels.com/anna Nekrashevich

Leer también: JCI se proyecta nuevamente al nivel de 8,000, mira a 5 recomendaciones



Además, Ivan predice una serie de posibles emisores de acciones cómo Lo cual es digno de los inversores para ver la sesión de negociación hoy, incluyendo:

PT Alamri Recursos Indonesia TBK (Adro)

Recomendaciones: Tome ganancias

Precio objetivo: 1.895

PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 454

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2,300-2,450

Precio objetivo: 2,890

PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SMGR)

Recomendaciones: Tome ganancias

Precio objetivo: 2,890

PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLKM)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2,750-2,870

Precio objetivo: 3,310