Se proyecta que IHSG se recupere a 8,102, ver 5 posibles acciones del analista de Jagoan

Lunes 8 de septiembre de 2025 – 08:16 Wib
Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) se estima que es más fuerte (rebote) En la sesión de negociación el lunes 8 de septiembre de 2025. JCI registró un menor 0.23 por ciento a 7,867.34 al final de la negociación el jueves 4 de septiembre de 2025.
Analista Binartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que el índice se corregirá primero y luego continuará con la tendencia de la onda ascendente (V) al nivel de 8,102. El rebote se convierte en una inversión después de que el índice doméstico tiene una presión de más de una semana como resultado de disturbios de demostración sostenibles.
«La proyección positiva del JCI esta semana aún sobrevive siempre que no se reduzca por debajo del 7637», dijo Ivan, citado de una declaración escrita el lunes 8 de septiembre de 2025.
Ivan estableció el punto de apoyo de JCI en 7,699, 7,637, 7,534 y 7,383. Mientras que el punto de resistencia está en el área de 8.025, 8,102 y 8,182.
Además, Ivan predice una serie de posibles emisores de acciones cómo Lo cual es digno de los inversores para ver la sesión de negociación hoy, incluyendo:
PT Alamri Recursos Indonesia TBK (Adro)
- Recomendaciones: Tome ganancias
- Precio objetivo: 1.895
PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)
- Recomendaciones: Hold
- Precio objetivo: 454
PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 2,300-2,450
- Precio objetivo: 2,890
PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SMGR)
- Recomendaciones: Tome ganancias
- Precio objetivo: 2,890
PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLKM)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 2,750-2,870
- Precio objetivo: 3,310
