Se proyecta que el JCI plomada, el analista de las 5 recomendaciones de existencias potenciales

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) estimado para continuar correcto TOM COMERCIO MARTES, 9 de septiembre de 2025. En la sesión anterior, el índice de cedido a 7,776 después de disminuir en 1.28 por ciento.

El analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que el JCI había comenzado la corrección a corto plazo después de acercarse a Fibonacci 7,953 resistencia el lunes 8 de septiembre de 2025. El mismo día, el JCI se erosionó bruscamente antes del cierre de la reorganización ((remodelación) Varios ministros, incluido Sri Mulyani, que fueron reemplazados por Purbaya Yudhi Sadewa Conviértete en un nuevo ministro de finanzas.

«El apoyo más cercano que se probará hoy está en el nivel de 7699 con un apoyo crucial en 7637», explicó Ivan, citado de su investigación el martes 9 de septiembre de 2025.

Ivan estableció el punto de apoyo de JCI en el área de 7,699, 7,637, 7,534 y 7,383. Mientras que los puntos de resistencia están en 7,953, 8,025, 8,102 y 8,182.

Además, Ivan predice una serie de acciones potenciales cómo Lo que los inversores deben ver incluyen:

PT Sumber Alfaria Trijaya TBK (AMRT)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 2,270

PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 3,400-3,550

Precio objetivo: 3.75p

PT Bank Asia Central TBK (BBCA)

Bank BCA Foto : Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis

Recomendaciones: compra acumulativa

Área de compra: 7,300-7,400

Precio objetivo: 8,275

PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (BBTN)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.050-1,100

Precio objetivo: 1.290

PT Charoen Pokphand Indonesia TBK (CPIN)

Recomendaciones: Tome ganancias

Precio objetivo: 4,640