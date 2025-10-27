Se propone que los trabajadores de bajos ingresos en Indonesia sean participantes gratuitos en el empleo de BPJS

Jacarta – Se anima al gobierno a proporcionar participación gratuita en el programa. BPJS Empleo para el 20 por ciento de la población activa de Indonesia. Especialmente aquellos con ingresos más bajos y clasificados empleado propenso a.

Lea también: En cuanto a la posibilidad de reunirse con el ministro de Finanzas, Purbaya, para discutir el presupuesto, Dedi Mulyadi se refirió al encuentro con su novia.



El presidente de la Confederación Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, explicó que esta propuesta tiene como objetivo ampliar el acceso a la protección social del empleo para los grupos de trabajadores informales. Luego están las trabajadoras y las personas con discapacidad que no han estado cubiertas por muchos programas de seguridad social.

«Nuestras condiciones de empleo son frágiles en medio de la lenta economía real. Actualmente, la participación de los trabajadores informales en BPJS Empleo es sólo el 1,5 por ciento del total de trabajadores informales. Esto es muy preocupante y requiere una intervención especial del gobierno», dijo Irham en la conferencia de prensa de Sarbumusi en Yakarta, citado de su declaración, el lunes 27 de octubre de 2025.

Lea también: Dedi Mulyadi revela la razón por la que al gobierno provincial de Java Occidental y BLUD les gusta ahorrar su presupuesto en forma de depósitos: Halal



Destacó que esta aspiración está en línea con la Asta Cita del Presidente Prabowo Subianto, especialmente en lo que respecta al aumento de las oportunidades de empleo con dignidad y protección social integral para todos los trabajadores indonesios.

Según los cálculos de Sarbumusi, el gobierno sólo necesita asignar alrededor de 6 billones de IDR al año de Presupuesto Ingresos y Gastos del Estado (APBN) para financiar la expansión de este programa. Con cobertura de dos prestaciones laborales básicas de BPJS, a saber, el seguro de accidentes laborales (JKK) y el seguro de defunción (JKM).

Lea también: El Ministro de Finanzas Purbaya asegura que las tarifas de salud del BPJS no han aumentado; aquí hay detalles de las contribuciones por clase en octubre de 2025





Presidente de Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin

«Este valor es relativamente pequeño en comparación con los beneficios sociales y económicos generados, es decir, evitar que millones de trabajadores vulnerables caigan aún más en la pobreza», añadió Irham.

El diputado de Membresía Corporativa e Institucional de BPJS Empleo, Hendra Nopriansyah, enfatizó que su agencia está comprometida a lograr una cobertura de seguridad social universal para todos los trabajadores indonesios, incluidos aquellos en el sector informal como agricultores, pescadores, trabajadores domésticos, conductores, mototaxis en línea, trabajadores de carga y descarga (TKBM) y trabajadores migrantes.

«Estamos fortaleciendo el modelo de ecosistema de trabajadores informales basado en la innovación comunitaria y digital para que puedan registrarse sin obstáculos administrativos ni financieros», dijo Hendra.

Aparte de eso, BPJS Empleo también fortalece la cooperación entre las partes interesadas, el gobierno, el mundo empresarial y los sindicatos, con el fin de acelerar la expansión de la participación en la seguridad social.

«La cobertura universal sólo puede lograrse mediante la colaboración. El gobierno fortalece las regulaciones y la integración de datos, los empleadores garantizan el cumplimiento y los sindicatos desempeñan un papel en la educación y la promoción», afirmó Hendra.