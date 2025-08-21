Se propone que BP Hajj sea un ministerio, palacio: esto es una cuestión de necesidad

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg) Prasetyo hadi reconoció que había planes para que el gobierno mejore el estado de la Agencia de Gestión del Hajj (BP) ministerio.

El plan dijo que Prasetyo contenía en la lista de revisión de inventario de problemas (DIM) de la ley número 8 de 2019 sobre la implementación de Hajj y Umrah. El DIM ha sido presentado por el gobierno al DPR.

«(Dim la factura del Hajj ha sido entregada a la DPR) que Dios quiera, por favor ore para que pueda completarse rápidamente», dijo Prasetyo a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

Praseteto luego explicó la propuesta de BP Hajj Ser un ministerio surgió después de una evaluación relacionada con la implementación de la peregrinación en 2024.

«Este no es un problema (el gabinete) se está haciendo más grande, pero el problema de las necesidades después de un año se formó y después de la implementación de la peregrinación hubo evaluaciones, notas que realmente resultó tener la necesidad de aumentar las instituciones del cuerpo», dijo.

Prasetyo dijo que los resultados de la evaluación mostraron que BP Hajj debía aumentar equivalente al ministerio.

Esto se debe a que la coordinación con el gobierno de Arabia Saudita requiere una posición institucional más fuerte.

«Parece que se necesita estar al mismo nivel, debido a la coordinación con Arabia Saudita», dijo Praseteto.

Además de la implementación de la peregrinación, evaluó que la necesidad de fortalecimiento institucional también surgió de las altas actividades de la Umrah del pueblo indonesio. Dijo que el número de peregrinos de Umrah de Indonesia llega a casi 2 millones de personas cada año.

«Esto es para las necesidades de todos nosotros, especialmente nuestra Umrah, que, si se cuenta cada año, casi alcanza los 2 millones de nuestros ciudadanos que viajan Umrah», dijo Praseteto.