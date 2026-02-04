Se pronostican lluvias ligeras en los distritos del sur del delta; Niebla en el oeste de Tamil Nadu.







Los residentes de Tamil Nadu pueden esperar una combinación de frío invernal suave, niebla irregular y lluvia aislada durante los próximos días, según el último aviso emitido por el Centro Meteorológico Regional.

El servicio meteorológico pronosticó una niebla moderada a primera hora de la mañana en varias regiones del oeste y noroeste, especialmente en las regiones montañosas y del interior. Es probable que distritos como Nilgiris, Salem, Krishnagiri, Dharmapuri, Tirupathur, Vellore y Ranipet se despierten con condiciones de niebla durante la madrugada y las primeras horas del día.

La visibilidad reducida puede afectar a los viajeros y automovilistas en las autopistas y caminos ghat, lo que llevó a las autoridades a recomendar precaución durante los viajes matutinos.

En contraste con las condiciones de niebla en el cinturón occidental, se espera que partes del sur de Tamil Nadu y los distritos fértiles del delta reciban lluvias ligeras el jueves. El centro meteorológico ha pronosticado lluvias ligeras y dispersas en uno o dos lugares de estas regiones. Karaikal y las zonas costeras adyacentes también pueden ser testigos de breves períodos de lluvia.

Aunque no se espera que las lluvias sean intensas, podrían proporcionar un alivio temporal del clima seco predominante y beneficiar a los cultivos en pie en las zonas agrícolas.

En otras partes de Tamil Nadu y el Territorio de la Unión de PuducherrySe espera que persistan las condiciones climáticas secas. Es probable que los cielos permanezcan mayoritariamente despejados o parcialmente nublados, y no se pronostican precipitaciones significativas para la mayoría de las regiones del interior y del norte.

Mientras tanto, se prevé que las temperaturas en el interior de Tamil Nadu aumenten ligeramente en los próximos días.

Los funcionarios meteorológicos han indicado que las temperaturas máximas pueden permanecer por encima de lo normal el día después del jueves, especialmente en los distritos del interior. Las condiciones diurnas más cálidas podrían contrastar con las mañanas más frías causadas por la niebla y la nubosidad, creando fluctuaciones notables en la temperatura. Se espera que Chennai, la capital del estado, experimente cielos parcialmente nublados.

Si bien no se han pronosticado lluvias importantes para la ciudad, los residentes pueden anticipar un clima relativamente agradable, con un calor moderado durante el día y noches confortables.

En general, el estado experimentará patrones climáticos variados que van desde mañanas brumosas en las colinas hasta lluvias ligeras en el sur, mientras que la mayoría de las regiones permanecen secas. Las autoridades recomiendan que los viajeros, agricultores y público en general se mantengan actualizados con las informaciones locales. previsiones y tomar las precauciones necesarias.

