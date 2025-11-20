Se prohibirán los coches de gasolina y diésel para fomentar una transición importante a la electricidad

VIVA – Cambio de vehículos de combustible gas a los vehículos eléctricos (EV) marca una revolución en la industria automotriz. Los vehículos eléctricos ofrecen una mayor eficiencia energética, menores emisiones y menores costos operativos que los automóviles convencionales.

Recientemente la Corte Suprema India propuso recientemente que gobierno considerando una prohibición gradual de los coches de lujo de gasolina y diésel (ICE).

La medida tiene como objetivo acelerar la adopción de vehículos eléctricos (EV) en la India. Esta propuesta surgió durante una audiencia sobre una petición de interés público que destacó la necesidad política coche electrico Nacional más asertivo.

La razón detrás de la prohibición propuesta

Los jueces de la Corte Suprema, incluidos los jueces Surya Kant y Joymalya Bagchi, enfatizaron que el segmento de automóviles de lujo impulsados ​​por combustibles fósiles es utilizado sólo por un sector pequeño y rico de la sociedad. Esta prohibición o restricción de automóviles no afectará a la mayoría de los ciudadanos, pero será una fuerte señal para una transición acelerada a los vehículos eléctricos.

Hakim Kant añadió que actualmente hay varios coches eléctricos premium disponibles en la India que tienen un confort y un rendimiento comparables a los de los coches ICE de lujo. Por lo tanto, las restricciones a los automóviles de lujo que utilizan combustibles fósiles podrían ser una “prueba” para políticas más amplias en el futuro.

Respuesta del gobierno

El gobierno central indio tomó en serio esta propuesta. El Fiscal General R. Venkataramani afirmó que la posición del gobierno estaba «abierta» a esta idea. También enfatizó que al menos 13 ministerios participan en la formulación de políticas sobre vehículos eléctricos, desde el desarrollo de infraestructura de carga hasta la provisión de incentivos para la producción y compra de vehículos eléctricos.

El tribunal pidió al gobierno que preparara un informe completo sobre las regulaciones, los incentivos y los avances logrados sobre los vehículos eléctricos, como base para considerar los próximos pasos.

Argumento del demandante

La petición en discusión fue presentada por el Centro de Litigios de Interés Público (CPIL) junto con organizaciones como Common Cause y Sitaram Jindal Foundation. Creen que el hecho de que el gobierno no implemente eficazmente la política sobre vehículos eléctricos viola los derechos de los ciudadanos al aire limpio y a la salud, garantizados por la constitución india.

Uno de los principales problemas es que la infraestructura de carga de vehículos eléctricos sigue siendo limitada, lo que hace que muchos compradores potenciales se muestren reacios a abandonar los coches que funcionan con combustibles fósiles. El tribunal enfatizó que las instalaciones de carga se ampliarán a medida que aumente el número de vehículos eléctricos, incluido el uso de gasolineras y terminales de transporte público como lugares de carga.