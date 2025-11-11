Se produjo el caos cuando se anunciaron los resultados de la selección de alistados del TNI AD, cientos de chasis protestaron porque no aprobaron

VIVA – Un vídeo viral muestra el ambiente caótico en el momento del anuncio de los resultados de la selección de futuros estudiantes (Chasis) Soldados alistados del Ejército TNI (AD) en una de las regiones de Indonesia. En grabaciones ampliamente difundidas en las redes sociales, cientos de chasis parecieron reaccionar emocionalmente tras conocer los resultados finales que indicaban que no habían pasado la selección.

Uno de los vídeos subidos por la cuenta de TikTok @_qiancheng muestra el caos en el lugar del anuncio. En la declaración adjunta, se afirmó que muchos chasis protestaron por los resultados de la selección y provocaron que la situación se agravara después de no cumplir con los requisitos de graduación.

Según la información que circula, surgieron tensiones porque varios integrantes del chasis sintieron que habían luchado mucho en varias etapas de selección, desde pruebas físicas, psicológicas hasta administrativas, pero aún no fueron declarados aprobados. El creciente sentimiento de decepción hizo que algunos participantes no pudieran controlar sus emociones, lo que provocó el caos en el lugar.

De repente, el video viral atrajo inmediatamente muchos comentarios de los internautas en TikTok que comentaron la publicación.

«Es realmente malo, este niño aún no se ha vuelto así… Ay».

«Puedes decepcionarte con resultados que no cumplen con tus expectativas, pero así no es como solucionas tus defectos. Reza más y practica. Lo he demostrado yo mismo 7 veces, solo me inscribí en la última edad».

«Es bueno que no hayas aprobado. Si apruebas con este modelo, definitivamente serás malo con tus jóvenes, lo siento».

«De acuerdo con los resultados del anuncio».

«Si fallas, inténtalo de nuevo, todavía hay otra oportunidad, muchos de ustedes lo han logrado años antes», continúa el espíritu.

El público ahora espera una aclaración oficial del partido. TI ASIS en el lugar para determinar la causa exacta del caos que se volvió viral en las redes sociales.