Se produjeron 1.195 incendios en Yakarta, 267 incidentes fueron superados por los residentes

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung mencionar hasta 1.195 eventos fuego Ocurrió en Yakarta de enero a septiembre de 2025.

Del total de 1.195 eventos, hasta el 22 por ciento o 267 incendios pueden superarse directamente por la comunidad.

Eso, dijo Pramono, es una prueba de que muchos tarea En Yakarta, eso aún debe abordarse.

«El incidente del incendio indicó una serie de tareas no resueltas», dijo Pramono en la Oficina de Bomberos y Rescate de la Provincia de Dki Yakarta (Gulkarmat), el lunes 15 de septiembre de 2025.

Las cosas que deben abordarse, dijo Pramono, son la implementación de programas de prevención de incendios que no se han implementado de manera óptima.

No solo eso, el sistema de protección contra incendios entrelazado temprano que se ha instalado no funciona como debería y la falta de recursos humanos capaces de extinguir en una etapa temprana como una medida de anticipación de incendios.

Por otro lado, Pramono expresó su aprecio por la participación de todos los elementos de la comunidad para superar los incendios, especialmente alrededor del asentamiento.

«Yo, como gobernador de Yakarta, realmente expreso mi gratitud y participación de todos los elementos de la comunidad para continuar mejorando para garantizar que el manejo del incendio se realice de manera rápida, segura y efectiva», dijo Pramono.

Además, Pramono evaluó que el departamento de bomberos en la provincia de Dki Jakarta era una de las provincias reconocidas por el mundo. Esto se evidencia por los muchos logros de Damkar Yakarta cuando participa en una carrera en el extranjero.

Para reducir el riesgo y el impacto del incidente del incendio, Pramono también enfatizó el compromiso de que el gobierno provincial de DKI Yakarta debía continuar fortaleciendo los esfuerzos de prevención y prevención del incendio.

Estos esfuerzos se llevan a cabo mediante la implementación de diversas regulaciones que se han aplicado y actividades que involucran todos los elementos de la sociedad. (Hormiga)