¡Se produce una explosión en SMA 72 Yakarta Kelapa Gading! Originario de…

Jacarta – Explosión ocurrió en la escuela secundaria (AME) 72 Yakarta, Kelapa GadingNorte de Yakarta, viernes 7 de noviembre de 2025.

Lea también: Estufa explota en Pekalongan; tres familiares mueren



«DIRECCIÓN escena del crimen (la escena del crimen) en Jalan Prihatin No. 87, RT 008/02 (SMA Negeri 72 Yakarta), Kelapa Gading», dijo un comunicado del Centro de Comando del Servicio de Bomberos y Rescate de DKI Yakarta.

Se informó que la explosión ocurrió esta tarde alrededor de las 12.09 horas, durante el tiempo de oración del viernes. Hasta el momento, se cree que esta explosión provino del sistema de sonido.

Lea también: Los hombres de Trump garantizan que las pruebas de armas nucleares de Estados Unidos no crearán nubes de hongos



«Explosiones del sistema de sonido», dijo.

Según la información recopilada, hubo víctimas heridas en este incidente. Sin embargo, aún no se conoce el número. Hasta el momento se sigue realizando el proceso de tramitación.

Lea también: Poderosa explosión en supermercado mexicano mata a 23 personas, aquí está el detonante

