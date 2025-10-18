Se produce un incendio en el aeropuerto de Dhaka y se suspenden los vuelos







Las operaciones de vuelo en el aeropuerto internacional Hazrat Shahjalal de Dhaka se detuvieron el sábado después de un fuego Estalló en la sección de carga del aeropuerto, informó bdnews.

Según las autoridades, el incendio comenzó cerca de la Puerta 8 alrededor de las 2:30 p.m. El portavoz del Servicio de Bomberos, Talha Bin Jashim, dijo que inicialmente se desplegaron nueve unidades de bomberos para controlar el incendio, y quince más se dirigieron al lugar poco después, informó bdnews.

Talha Bin Jashim, del Servicio de Bomberos y de la Unidad de Medios de Defensa Civil, confirmó más tarde que veintiocho unidades ya estaban trabajando para apagar las llamas, mientras que refuerzos adicionales estaban en camino.

Un portavoz del aeropuerto dijo: «Todos nuestros aeronave se confirma que son seguros. Se proporcionarán más actualizaciones a medida que evolucione la situación», citó The Daily Star.

La Autoridad de Aviación Civil de Bangladesh, el Servicio de Bomberos y dos unidades de bomberos de la Fuerza Aérea de Bangladesh también participan en los esfuerzos de extinción, dijo Inter-Services Public Relations (ISPR).

Dos pelotones de la Guardia Fronteriza de Bangladesh (BGB) se han unido a la operación de rescate.

Las autoridades dijeron que no hubo informes inmediatos de víctimas o daños significativos. La causa del incendio permanece bajo investigación.

