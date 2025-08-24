Con sede en Madrid Sideraluna etiqueta integrada de venta de salas de distribución que debutó en 2023 en el Berlinaleha anunciado planes para producir y distribuir «los relatos» un drama de femicide de Miguel del Arco con Juan Diego Botto («La habitación de al lado»), Marta etura («Celular 211») y Ainara Elejalde (Sr. Nadie «) liderando el elenco.

Sideral manejará tanto las ventas internacionales como la distribución en España.

La fotografía principal comienza en septiembre con Aquí y allá películas también produciendo. Su lanzamiento está dirigido a fines del próximo año.

«Los Relatos» explora las repercusiones duraderas y dolorosas de un femicidio, incluso más de 20 años después de que se cometió el crimen. Sigue a Pablo (interpretado por Botto), quien regresa a su ciudad natal después de cumplir tiempo por el asesinato de su esposa, el mismo lugar donde todo sucedió. Solo la audiencia puede decidir si merece una segunda oportunidad, aparentemente una que su víctima nunca tendrá.

Del Arco dijo: «Escribir este guión me ha mantenido en una ventaja constante, obligándome a enfrentar contradicciones profundas. Pero el acto de empatía es precisamente lo que nos hace humanos. Intentar ponerse en el lugar de otro es, creo, la única forma en que podemos avanzar como sociedad».

Expresando su plena confianza en Del Arco y su elenco, Roberto Butragueño de Sideral dijo: «‘Los Relatos’ es un proyecto audaz y necesario, lleno de sensibilidad».

El drama explora las complejidades emocionales y morales que surgen cuando un asesino decide enfrentar su pasado en lugar de desaparecer en el anonimato. Se profundiza en las necesidades de las víctimas y sus familias mientras buscan reclamar la dignidad después de la violencia. En esencia, la historia examina la coexistencia incómoda de la reintegración y la justicia, la posibilidad de perdonar lo imperdonable y la búsqueda de la redención frente al daño irreparable.

«Lo que es realmente valioso sobre esta película es la cantidad de preguntas que plantea. Nos encantaría que ‘Los Relatos’ sea una propuesta accesible para el público, sin renunciar a explorar los problemas humanos que generan contradicciones, dudas e incluso rechazo», dijo Aquí Y todas las películas de Aquí y Pedro Hernández ‘Pedro.

Fundada por Butragueño de Elamedia Estudios, Sideral hizo su primer proyecto de debut presente «más barato que robar» en el mercado de coproducción de Berlinale hace dos años. Se lanzó con una fuerte lista de 22 títulos en producción, distribución o ventas. Estos incluyeron «In the Sultan’s Bedchamber» de Javier Rebollo y «I Have Electric Dreams» de Costa Rican Locarno Múltiple, Valeria Maurel.

Su unidad de distribución, dirigida por Maria Oliva, tiene una serie de fotos de alto perfil programadas para lanzar, incluidas Michel Franco«Sueños» protagonizando Jessica Chastainy «La cronología del agua», protagonizada por Imogen Poots, Thora Birch y Jim Belushi.

Otras características de Sideal en la producción son las «líneas rotas» de Anxos Fazàns («Las líneas de discontinues»), «The Cena» («The Cena») de Manuel Gómez Pereira («La cena») y las «hormigas ciegas» de Igor Legarta («las hormigas ciegas»).