Se prevé que Yakarta llovezca ligeramente por la tarde a la noche

Yakarta, Viva – La agencia de meteorología, climatología y geofísica (Bmkg) Aliente a las partes de Yakarta a ser arrastradas lluvia ligera el domingo por la tarde a la noche.

Citando información de la página oficial de BMKG, las condiciones climáticas en todas las áreas de Yakarta en la mañana, a partir del centro de Yakarta, East Yakarta, West Yakarta, South Yakarta, North Yakarta hasta las mil islas, estarán dominados por nubes gruesas.

La ilustración de BMKG detecta el potencial climático temprano

Al entrar en el día, se espera que el cielo de Yakarta sea nublado de espesor. Sin embargo, los cambios comenzaron a verse por la tarde. BMKG señaló que se estima que el área de West Yakarta, el centro de Yakarta, el sur de Yakarta y Mil Islas están nubladas. Mientras tanto, East Yakarta y North Yakarta tienen el potencial de experimentar lluvia ligera.

Por la noche, se espera que la intensidad de la lluvia ligera ocurra en East Yakarta, South Yakarta y North Yakarta. Las otras áreas de Yakarta tienden a seguir abrumadas por nubes gruesas.

Además, BMKG también detalló la temperatura del aire en la ciudad capital. Por la mañana, la temperatura varía de 24 a 30 grados centígrados. Por la tarde, la temperatura aumenta en el rango de 29-31 grados Celsius, luego disminuye por la noche con un rango de 25-29 grados Celsius. (ENTRE)