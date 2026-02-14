Se prevé que Seattle contrate a un ex entrenador valorado en 22 millones de dólares

No hay tiempo para celebrar por el Halcones Marinos de Seattle Mientras los equipos de la NFL parecen estar analizando detenidamente al cuerpo técnico de los campeones del Super Bowl. Seattle ya perdió al coordinador ofensivo Klint Kubiak. Asaltantes de Las Vegas.

Se han relacionado asistentes adicionales de los Seahawks con vacantes en la NFL, especialmente con Kubiak buscando completar su nuevo personal de los Raiders. Los últimos rumores han sido que el entrenador en jefe Mike Macdonald probablemente reemplazará a Kubiak con uno de los asistentes actuales del equipo.

Dicho esto, los Seahawks están entrevistando a candidatos externos, incluido el especialista en juego de pases de los Arizona Cardinals, Conner Senger, según Ian Rapoport de NFL Network. ¿Podrían los Seahawks recurrir a otro ex entrenador de los Cardinals para cubrir la vacante?

Exploremos si Kliff Kingsbury podría encajar como el próximo coordinador ofensivo de los Seahawks.

Rumores de los Seahawks: Se prevé que Seattle reemplace a Klint Kubiak con Kliff Kingsbury como nuevo coordinador ofensivo

Jordan Dajani de CBS Sports Ofreció diez predicciones “locas” para la temporada baja de la NFL. El analista predice que Seattle contratará a Kingsbury para reemplazar a Kubiak como nuevo coordinador ofensivo del equipo.

Más recientemente, Kingsbury trabajó junto al mariscal de campo estrella Jayden Daniels como Comandantes de Washington Coordinador ofensivo. Kingsbury aceptó un nuevo rol en el Rams de Los Ángeles esta temporada baja, pero ¿podría el veterano entrenador dejarse convencer por una oferta de Seattle?

«Después de no poder conseguir un trabajo de entrenador en jefe o coordinador ofensivo esta temporada baja, Kliff Kingsbury está listo para unirse al cuerpo técnico de Los Angeles Rams, según ESPN», escribió Dajani en una historia del 10 de febrero de 2026 titulada, «Diez predicciones locas de la temporada baja de la NFL para 2026: Justin Jefferson cambiado a Facturasdos nuevos cambios de reglas y más”. “¿O es él? Klint Kubiak dejará los Seahawks para convertirse en el próximo entrenador en jefe de Las Vegas Raiders, lo que significa que el puesto de coordinador ofensivo está disponible en Seattle. Nuestra audaz predicción es que Kingsbury deja a los Rams por su rival de la NFC Oeste.

“Kingsbury pasó las últimas dos temporadas como coordinador ofensivo de los Washington Commanders antes de que las dos partes ‘acordaran mutuamente separarse’. En 2024, Washington sorprendió al mundo de la NFL al terminar con marca de 12-5 gracias a una histórica temporada de novato de Jayden Daniels. La unidad de Kingsbury ocupó el puesto número 7 en ofensiva total y el número 5 en ofensiva anotadora”.

Se espera que los Seahawks asciendan a un entrenador asistente actual a coordinador ofensivo: información privilegiada

Kingsbury estuvo una vez en un contrato de cuatro años y $22 millones con los Cardinals, según Las noticias deportivas. El Cardenales despedidos Kingsbury después de la temporada 2022.

Kingsbury sería una contratación de renombre, pero aún así sería una sorpresa si Seattle siguiera esta dirección. Gregg Bell del News Tribune informó que se espera que los Seahawks promuevan a uno de los asistentes actuales del equipo al rol de coordinador ofensivo.

«Me han dicho que los Seahawks y el entrenador Mike Macdonald están a punto de contratar a alguien del actual cuerpo técnico del equipo para que sea el nuevo coordinador ofensivo de Seattle y reemplace a Klint Kubiak». campana en un mensaje del 9 de febrero en X.

Seahawks News: Mike Macdonald contrató al ex-DC de los Ravens, Zach Orr, para el cuerpo técnico

Seattle ya está tomando medidas para reestructurar el cuerpo técnico del equipo. El primer movimiento importante de los Seahawks fue contratar al ex Cuervos de Baltimore Coordinador defensivo Zach Orr.

«Mike Macdonald quería traer a Orr con él a Seattle como DC antes de que los Ravens lo ascendieran a ese puesto en 2024». Brady Henderson de ESPN revelado en una publicación del 13 de febrero en X.

«Ahora lo incorpora al personal como entrenador interno de los LB, y un posible reemplazo para Aden Durde si consigue un trabajo de HC el próximo año, como algunos en la organización creen que hará» bvhfgg21.