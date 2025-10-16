Se prevé que Seattle consiga un bateador estelar de 225 millones de dólares

El Marineros de Seattle Faltan juegos para jugar potencialmente en la primera Serie Mundial del equipo, pero el club ya está siendo considerado como un lugar destacado para los jugadores en esta temporada baja. Seattle ganó su primer partido de playoffs en casa en 24 años y llegó a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. primer tiempo desde 2001.

Los Marineros necesitaron las 15 entradas para lograrlo en el Juego 5 de la ALDS contra los Tigres de Detroitel juego más largo en el que el ganador se lo lleva todo en la historia de la MLB. Durante la temporada baja, Seattle podría recurrir a una estrella internacional para reforzar aún más su alineación de cara a 2026.

Zach Buckley de Bleacher Report Ofreció predicciones para algunos de los agentes libres más importantes y también agregó una selección de comodín. Buckley predice que los Marineros contratarán al toletero japonés Munetaka Murakami.



La racha de 143 partidos de Munetaka Murakami: 163 hits 25 dobles 74 jonrones 143 carreras impulsadas 57 BB 184 K’s Aunque los ponches siguen siendo una gran preocupación, esto es realmente ridículo.

Esto es lo que necesita saber sobre el posible encaje de Murakami con los Marineros.

Los Marineros están en peligro de perder al 1B Josh Naylor y al 3B Eugenio Suárez en la agencia libre de la MLB

La mala noticia es que los Marineros podrían estar en peligro de perder al primera base Josh Naylor y al tercera base Eugenio Suárez en Grandes Ligas agencia libre. Ambas fueron adiciones a la fecha límite de cambios para Seattle.

Murakami podría ser una gran opción de reemplazo si alguno de estos veteranos se marcha. Bleacher Report predice que Murakami firmará un enorme contrato de 10 años y 225 millones de dólares con los Marineros.

“Otra estrella japonesa pronto podría unirse a las filas de la MLB”, escribió Buckley en una historia del 14 de octubre de 2025 titulada “Principales rumores y predicciones de agentes libres de la MLB de 2025 en medio de la ALCS y la NLCS”. “Según Mark Feinsand de MLB.com, se espera que el toletero y jugador de cuadro de esquina Munetaka Murakami sea fichado por los Yakult Swallows del Nippon Professional Baseball este invierno.

«Esto era de esperar. Murakami ha causado mucho revuelo con su bate, conectando 246 jonrones en 892 juegos de su carrera, incluido un esfuerzo de 56 jonrones en 2022. Ha jugado principalmente en la tercera base, pero también tiene experiencia en la primera base», agregó Buckley.

«Con sólo 25 años, Murakami es el tipo de agente libre que podría tener un atractivo casi universal en las grandes ligas. Dicho esto, nuestras predicciones lo ven finalmente firmando con los Marineros de Seattle, quienes podrían perder tanto al primera base Josh Naylor como al tercera base Eugenio Suárez en la agencia libre».

Marineros, Yankees, Filis y Mets entre los equipos que se espera que hagan un ‘gran esfuerzo’ para conseguir a Munetaka Murakami: informe

Los Marineros se encuentran entre los equipos que ya están vinculados con Murakami si el toletero se muda a los Estados Unidos. Seattle podría tener competencia con equipos como los Yankees de Nueva York, los Filis de Filadelfia y Mets de Nueva York también estando conectado con la estrella en los últimos rumores de la MLB.

“Nikkan Sports informó esta semana que los Yankees, Mets, Filis y Marineros se encuentran entre los equipos que podrían dar un gran impulso a Murakami, quien conectó 22 jonrones con 47 carreras impulsadas y un OPS de 1.043 en 56 juegos durante una campaña de 2025 acortada por lesiones, mostrando el tipo de poder que mostró en su temporada de 56 jonrones”. Mark Feinsand de MLB.com detallado en un artículo del 10 de octubre titulado “¿Cómo podría ser el mercado de la estrella japonesa Munetaka Murakami?”

“Las fuentes dicen que los Dodgers, los Gigantes y Medias Rojas También podría estar en la mezcla, aunque mucho dependerá de cómo cada equipo vea su capacidad para jugar en primera y/o tercera, o su voluntad de ser un bateador designado”.