Se prevé que muchos fabricantes de vehículos eléctricos cerrarán el próximo año.

Shanghái, VIVA – Industria coche electrico China está entrando en una fase crucial. Algunos analistas advierten que 2026 será un “año de vida o muerte” para decenas de fabricantes de vehículos eléctricos (EV), a medida que la demanda interna se debilite, el apoyo gubernamental disminuya y el exceso de capacidad de producción se vuelva cada vez más evidente.

Unos 50 fabricantes de vehículos eléctricos en China continental que nunca han obtenido ganancias se encuentran ahora bajo una enorme presión: reduciendo el tamaño de sus negocios, fusionándose o incluso cerrando operaciones. Se espera que el mercado automotriz de China registre una caída en las ventas el próximo año, lo que podría ser la primera contracción desde 2020, aunque la guerra de los descuentos aún continúa.

«El tiempo no está del lado de los jugadores cuyos autos no logran atraer a los conductores jóvenes. El desempeño del próximo año será crucial para la mayoría de los ensambladores de vehículos eléctricos que todavía están perdiendo dinero», dijo Qian Kang, propietario de una fábrica de componentes de PCB para automóviles en Zhejiang, citado por VIVA Otomotif de CNALunes 29 de diciembre de 2025.

A medida que expiren los subsidios en efectivo y los incentivos fiscales, se espera que el mercado siga siendo lento a pesar de que los fabricantes ofrecen grandes recortes de precios. Beijing no anunciará hasta enero si se ampliará el subsidio de intercambio de 20.000 yuanes (alrededor de 2.845 dólares estadounidenses). Actualmente, los compradores de vehículos eléctricos todavía están exentos del impuesto de compra del 10 por ciento, pero a partir de enero se les cobrará el 5 por ciento hasta que regrese la tasa normal del 10 por ciento en 2028.

Varias grandes instituciones financieras han confirmado el sombrío panorama. Deutsche Bank predice que las entregas de vehículos en China podrían caer un 5 por ciento en 2026. JPMorgan estimó anteriormente que las ventas de automóviles, tanto de gasolina como eléctricos, caerían entre un 3 y un 5 por ciento debido al exceso de capacidad que desató una brutal guerra de precios en los últimos tres años y afectó la rentabilidad.

De hecho, casi todos los fabricantes chinos de vehículos eléctricos han invertido mucho en investigación y desarrollo para lograr la excelencia tecnológica. Sin embargo, sólo unos pocos han logrado obtener beneficios, como BYD y Seres, que cuenta con el apoyo de Huawei.

«La euforia de recaudación de fondos en torno a la industria de vehículos eléctricos de China ha terminado. Ahora es puramente una cuestión de supervivencia. Aquellos que obtengan ganancias sobrevivirán, aquellos que pierdan pronto se quedarán sin aliento financiero», dijo el inversionista ángel con sede en Shanghai Yin Ran.

Debido a esto, se predice que muchos fabricantes se volverán más agresivos al ingresar a los mercados extranjeros. Dado que la capacidad de producción de China se estima en 50 millones de unidades, mientras que la producción es de sólo alrededor de 33 millones, las exportaciones se consideran la forma más realista de aumentar los márgenes. Según los analistas de JPMorgan, el margen neto promedio por unidad es actualmente de alrededor de 5.000 yuanes, pero podría aumentar a 20.000 yuanes si las ventas de exportación aumentan debido a los mayores precios de venta en el extranjero.