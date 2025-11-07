Se prevé que los Yankees conseguirán una superestrella en un acuerdo masivo de 11 años

El Yankees de Nueva York No logró retener a Juan Soto la temporada baja pasada, pero podría firmar al mejor agente libre disponible este invierno.

Kyle Tucker es el mejor agente libre disponible y varios equipos estarán interesados ​​en él. Aunque se le ha relacionado con Dodgers de Los ÁngelesTambién se espera que los Yankees muestren interés en él.

Grandes Ligas El analista Anthony Franco de MLBTradeRumors predice que los Yankees ganarán la guerra de ofertas al entregarle a Tucker un contrato de 11 años por valor de 400 millones de dólares.

«Está entrando en su temporada de 29 años», decía el artículo. leer. «Un contrato de 11 años lo llevaría hasta los 39 años, la misma edad en la que concluye el contrato de nueve años de Judge. Guerrero, Soto, Xander Bogaerts y Trea Turner cobraron hasta los 40. Tucker no tiene el perfil defensivo medio de Bogaerts o Turner, pero claramente es un mejor bateador. En las últimas cinco temporadas, ocupa el puesto 11 entre los bateadores calificados tanto en OBP como en porcentaje de slugging. Es probable que se mantenga entre un 35 y un 40% mejor que el promedio de la liga en el plato durante los próximos años…

«Tucker recibió y rechazará una oferta calificada, por lo que se le asignará una compensación en el draft. Eso no importa mucho para los agentes libres de este calibre. Los Cachorros necesitarían romper su precedente récord de franquicia de $184 millones para retenerlo, lo que parece poco probable. Los Yankees, Dodgers, Azulejos y Filis Todos tienen sentido como pretendientes potenciales”.

Tucker agregaría otro bate de poder a la alineación de los Yankees y reemplazaría a Cody Bellinger si se marcha en la agencia libre.

El jugador de 28 años es cuatro veces All-Star de la MLB y dos veces ganador del Silver Slugger. Ayudó al Astros de Houston ganar la Serie Mundial en 2022.

Tucker podría superar los 400 millones de dólares

Después de que Soto obtuviera más de $700 millones y Vladimir Guerrero Jr. obtuviera $500 millones del Azulejos de TorontoTucker es el próximo jugador en la fila para recibir un gran día de pago.

Tucker es el mejor agente libre disponible y varios equipos pujarán por él, lo que aumentará su precio. Aunque el equipo de Tucker quiere que llegue a los $500 millones, MLBTradeRumors no espera que ese sea el caso.

«Si bien el campamento de Tucker en Excel Sports Management podría comenzar con un precio inicial de 500 millones de dólares, el hito de 400 millones de dólares es más realista», decía el artículo. «Guerrero recibió un valor anual de $35,7 millones en su extensión de 14 años. La diferencia de edad impedirá que Tucker consiga un contrato de 14 años, pero podría superar los $36 millones anuales. Una garantía de 11 años en ese plazo lo colocaría en $396 millones, momento en el cual probablemente podría convencer a un equipo de ir a $400 millones si le importa el número redondo.

«Es casi seguro que un duodécimo año lo empujaría a superar los $400 millones, mientras que también podría apuntar a convertirse en el jugador de quinta posición en asegurar un valor anual de $40 millones. Debería haber suficiente interés para que Tucker obtenga un compromiso de una década, aunque seguramente habrá muchos equipos felices de explorar un plazo más corto con opciones de exclusión si siente que no está saliendo de un año de plataforma ideal».

Tucker bateó .266 con 22 jonrones y 73 carreras impulsadas la temporada pasada con el Cachorros de Chicago.

Los Yankees esperan ser agresivos en la temporada baja

Nueva York fue eliminada por los Azulejos en la ALDS, y los Yankees buscarán enderezar el barco en 2026.

Los Yankees tienen algunas áreas de necesidad esta temporada baja, y Nueva York planea ser agresivo esta temporada baja, según el gerente general Brian Cashman, ya que cree que tienen un plantel con calibre de Serie Mundial.

“Tuvimos un mejor récord que el de los Dodgers, pero en la postemporada no jugamos lo mejor que pudimos”, Cashman dijo a El Athletic. «Pase lo que pase, cada año tenemos que encontrar una manera de hacer que nuestro equipo sea más grande, mejor y más fuerte que el año anterior. Nuestra intención es siempre tratar de ganar la Serie Mundial».

Nueva York no gana la Serie Mundial desde 2019.