Se prevé que los vaqueros cortarán lazos con una nueva incorporación controvertida

cuando el vaqueros hicieron sus movimientos agresivos en la fecha límite de cambios de la NFL en noviembre, se creía que el equipo había hecho bien en apuntalar dos áreas de necesidad en la defensiva. Agregaron un liniero defensivo estrella que podría ser el ancla de la unidad en el Pro Bowler. Quinnen Williams desde Chorrospero también, lo que es más importante, abordaron el lamentable equipo de linebackers del equipo agregando veteranos. logan wilson.

Williams ha trabajado y claramente será una parte importante de la defensa en el futuro. Wilson ha sido una historia diferente, incapaz de vencer decisivamente Kenneth Murray–quien está clasificado entre los peores apoyadores de la NFL en Pro Football Focus–para jugadas en el lado defensivo.

El El sitio califica a Murray como el No. 82 apoyador de la liga, de 87 que han sido calificados. PFF tiene a Wilson en el puesto 72 de 87. Los Cowboys recibieron un impulso cuando DeMarvion Overshown regresó de su lesión de rodilla en noviembre, aunque ahora está fuera por una conmoción cerebral.

Logan Wilson Semana 17 Controversia de los Cowboys

De hecho, Wilson ha sido tan ignorado por su propio equipo y cuerpo técnico que en la Semana 17, los Cowboys simplemente se olvidaron de jugar con él. Fue un giro desconcertante de los acontecimientos que ni Wilson ni el dueño del equipo, Jerry Jones, pudieron explicar. Y al final, la explicación del entrenador de los Cowboys, Brian Schottenheimer, fue una última controversia entre apoyadores para cerrar una terrible temporada en el lado defensivo del balón.

“Solo tuvimos 21 instantáneas [on defense] en la primera mitad”, dijo Schottenheimer después del partido de la Semana 17. “Nosotros como que arruinó la rotación en la segunda mitad. No es la primera vez que sucede. No será la última vez. Sucede con los receptores. Sucede con los linieros defensivos. No debería suceder. Pero eso lo tomamos como cuerpo técnico”.

Los Cowboys reconstruirán la sala LB

Ahora, la expectativa es que los Cowboys dejen libre a Wilson después de la temporada y busquen reconstruir el grupo de apoyadores por completo.

NFL El gurú de los contratos Mike Ginnitti de Spotrac describió esa realidad en un episodio reciente de “El podcast de Spotrac.” Al analizar el futuro del equipo, incluyó a Wilson en un lugar destacado como candidato a la «burbuja» de la plantilla.

«Logan Wilson, esto ha sido un problema», dijo Ginnitti. «Tanto Kenneth Murray como Logan Wilson vinieron para ofrecer ayuda experimentada a la situación. Las cosas mejoraron con Wilson… pero no fue suficiente. Esperaría una muy buena selección de draft colocada hacia el interior de esta defensa de Dallas».

Es probable que los Cowboys seleccionen un LB

Los Cowboys todavía tienen dos selecciones de primera ronda con las que trabajar en abril, la suya y una del empacadores. Hay varios apoyadores (Arvell Reese y Sonny Styles de Ohio State, CJ Allen de Georgia, Anthony Hill de Texas) que podrían ser dignos de selecciones de primera ronda.

De cualquier manera, sería una gran sorpresa si Wilson regresara a la mitad el próximo año.

“Yo esperaría que Logan Wilson fuera dejado atrás, liberando $6.5 millones en espacio bajo el tope salarial, pero nuevamente, los deja con un gran vacío en el medio de esa defensa”, dijo Ginnitti.