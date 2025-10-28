Se prevé que los Seahawks cambiarán CB Riq Woolen a un destino extraño

Rumores de que el Halcones Marinos de Seattle podría mover al esquinero De madera antes de la fecha límite de cambios de la NFL han estado dando vueltas en las últimas semanas. Pero Kristopher Knox de Bleacher Report todavía tenía una predicción final un tanto extraña para los Seahawks con Woolen.

«El cornerback es otra posición premium que probablemente atraerá mucha atención en la fecha límite de cambios. Según rusos los Baltimore Ravens, los Indianapolis Colts, los Detroit Lions y Rams de Los Ángeles Todos estamos tomando decisiones pensando en un esquinero”. escribió Knox .

«Aunque los Seattle Seahawks (5-2) ciertamente no encajan en el molde del vendedor típico de fecha límite, podrían tener una esquina de calibre titular en juego. Según ESPN Jeremy FowlerLos Seahawks están comprando activamente Riq Woolen”.

hecho de lana el Pro Bowl para los Seahawks como novato, pero eso fue hace tres años en 2022. Estaba empatado en el NFL lideró con seis intercepciones durante esa campaña.

Esta temporada, Woolen ha sido titular en los seis concursos en los que ha participado. En esos concursos, tiene 19 tacleadas combinadas y tres defensas de pase.

Se prevé que los Seahawks cambien al CB Riq Woolen a los Lions

Como sugirió Knox, es extraño que los Seahawks estén siquiera considerando dejar Woolen. Los contendientes de la NFL normalmente no renuncian a la profundidad, especialmente en posiciones donde han tenido lesiones.

Los Seahawks han tenido muchas lesiones en la secundaria esta temporada. Seattle debería estar más saludable al salir de su semana de descanso este domingo, pero esas lesiones han persistido en el backfield defensivo de los Seahawks este otoño.

Eso podría hacer que Woolen sea una pieza importante a conservar.

Incluso si los Seahawks cambian a Woolen, tendría más sentido no cambiarlo para competir.

Si bien trasladar a Woolen a los Lions no es un intercambio entre divisiones, los dos equipos podrían estar luchando por el puesto de comodín de la NFC a fin de año. Tanto los Seahawks como los Lions también podrían ganar sus divisiones, lo que pondría a los dos equipos en competencia por la clasificación.

Si se enfrentan en la ronda divisional de la NFC, el mejor clasificado será el anfitrión del concurso.

Pero si los Seahawks realmente quisieran intercambiar Woolen, es posible que no tengan tantas opciones. Un no contendiente no va a cambiar por Woolen porque esos equipos obviamente están más interesados ​​en activos futuros.

Si los Seahawks mueven a Woolen, es muy probable que sea a un equipo que vaya a los playoffs. Pero sería mejor para Seattle si ese equipo estuviera en la AFC.

Por qué los Seahawks podrían comerciar con lana

El cornerback de cuarto año ha estado en la vanguardia de los rumores comerciales ya que Ian Rapoport de NFL Network informó el 28 de septiembre que los equipos están “monitoreando” la situación de Woolen con los Seahawks.

«El tiempo de juego de Woolen ha disminuido, y en un año de contrato, los equipos creen que podría estar disponible», publicado Rapoport en X.

El contrato de novato de Woolen expirará a finales de 2025. Es poco probable que los Seahawks lo vuelvan a contratar debido a cómo encaja en la defensiva de Mike Macdonald.

Eso lo convierte en un jugador de alquiler para cualquier equipo interesado en agregar un esquinero.

Sin embargo, el tiempo de juego de Woolen no ha disminuido realmente con los Seahawks. Lana tiene Jugó el 92% de las jugadas defensivas de Seattle en los seis juegos en los que estuvo vestido. Ese es un porcentaje más alto que cualquiera de las últimas dos temporadas.

Los Lions podrían estar interesados ​​en incorporar esquineros debido a todas las lesiones que han tenido en la secundaria. Tanto los Seahawks como los Lions poseen récords de 5-2.

En 54 partidos de su carrera con los Seahawks, Woolen ha publicado 181 tacleadas combinadas con 11 intercepciones. También registró 44 pases defensivos y cinco balones sueltos recuperados.