Se prevé que los Patriots agregarán al ‘mejor amigo’ de Drake Maye a la lista

Una de las ramas del PatriotasEl rápido e impresionante ascenso en la NFL es el hecho de que, en el futuro, este será un equipo que se construirá sobre una base sólida. Tienen mariscal de campo drake maye En su lugar, la parte más importante de la base de la franquicia, así como un entrenador, Mike Vrabel, para quien los jugadores parecen amar jugar.

Si quieres profundizar un poco más, tal vez el tercer ingrediente fundamental más importante en esta liga sea un tackle izquierdo, y Will Campbell está demostrando que tiene esa posición asegurada.

Entonces, a medida que se construyen, los Patriots seguirán encontrando estrellas más jóvenes para formar parte de este elenco, y mientras la salud no sea un problema (toco madera), la franquicia estará en muy, muy buena forma. De cara al 2026 NFL draft (a sólo cinco meses de distancia), los Patriots podrían estar en condiciones de anotar algunos que marquen la diferencia.

Patriots agregan a Drake Maye como ‘mejor amigo’ en un borrador simulado

en el atleticoLa predicción del primer draft simulado importante de la temporada es que los Patriots contratarían a Denzel Boston, la estrella de Washington que continúa logrando una producción impresionante para un equipo mediocre de los Huskies. Boston tuvo 10 recepciones para 153 yardas y un touchdown en la victoria de Washington sobre Illinois el 25 de octubre, y regresó con ocho recepciones y 62 yardas (más un touchdown) en una derrota ante Wisconsin.

Tiene 52 recepciones para 730 yardas y ocho touchdowns esta temporada. Y si The Athletic tiene razón, Boston aterrizaría en Nueva Inglaterra con la selección número 27.

«Esto podría ser demasiado bajo para Boston, que continúa registrando cifras enormes», escribió el sitio. «Boston, un receptor de gran cuerpo que es lo suficientemente rápido para ganar por debajo, ha realizado al menos cinco recepciones en seis de los nueve juegos de Washington. ¿Podría ser el nuevo mejor amigo de Drake Maye?»

Los Patriots tendrán receptores disponibles en el Draft de 2026

El hecho de que Boston, que mide 6 pies 4 pulgadas y 210 libras y puede alinearse en la ranura o en el exterior, aún pueda estar en el tablero al final de la primera ronda es, de hecho, una buena noticia para Maye y los Patriots. Significa que el próximo draft está bastante bien abastecido con potenciales receptores abiertos de primera ronda.

El Athletic tiene cinco: Jordyn Tyson del estado de Arizona; Carnell Tate del estado de Ohio; Chris Bell de Louisville; KC Concepción de Texas A&M y Boston. Otros sitios también incluyen a Makai Lemon de la USC como candidato de primera ronda.

Se necesita más profundidad en el espacio de WR para Drake Maye

No hay duda, será una posición de necesidad. Los Patriots tuvieron suerte e inteligencia al aterrizar. Stefon Diggs ser el WR1 del equipo, evitando desastres por lesiones como Brandon Aiyuk y su objetivo preferido, Chris Godwin, pero Diggs cumplirá 32 años este mes y seleccionar a su eventual heredero será una prioridad esta temporada baja.

Los Patriots tienen dos receptores jóvenes prometedores, por supuesto, en Kayshon Boutte y Kyle Williamsaunque ninguno de los dos parece ser un WR1 con todos los intentos. Conseguir que un jugador desempeñe ese rol a través del intercambio no está fuera de discusión (¿Garrett Wilson? ¿Romeo Doubs?), pero seleccionar y desarrollar es obviamente la ruta preferida.

Maye necesitará armas. Los Patriots estarán en posición de conseguirlos.