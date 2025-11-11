Se prevé que los Orioles causarán un gran revuelo en la agencia libre al contratar al doble titular All-Star

Después de hacer el Grandes Ligas playoffs en 2024, thy Orioles de Baltimore dio un gran paso atrás en 2025 con un récord de 75-87, que fue bueno para el último lugar en la Liga Americana Este. Sin embargo, una nueva temporada baja proporciona un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para que Mike Elias enmiende el hecho de no abordar la rotación titular la temporada baja pasada después de perder a Corbin Burnes.
Una predicción reciente muestra a los Orioles haciendo uno de los mayores revuelo en el mercado de lanzadores abridores y adquiriendo un dos veces All-Star del Astros de Houston.
Se prevé que los Orioles firmen a Framber Valdez de los Astros
Hablemos de un gran revuelo y de lo que sería una gran sorpresa en el mercado de agentes libres esta temporada baja.
En una publicación reciente de Kerry Miller de Bleacher Report, el escritor de BR predice que Framber Valdez podría firmar con los Orioles de Baltimore en un contrato de seis años y $200 millones:
“Debería ser la flor y nata de la generación de lanzadores agentes libres de este año. Y así como Burnes sorprendió a todos el invierno pasado al firmar con Arizona, tal vez Valdez termine en un nuevo hogar inesperado”.
“Predicción: Seis años, 200 millones de dólares con los Orioles de Baltimore”
Framber Valdez ha sido un modelo de consistencia como zurdo durante los últimos años. Es dos veces All-Star y ayudó enormemente a los Astros a conseguir el título de la Serie Mundial de 2022. En 2025, Valdez hizo 31 aperturas y registró una efectividad de 3.66 en 192 entradas. Ha realizado 31 aperturas en tres de las últimas cuatro temporadas y tiene OCHO juegos completos en ese lapso.
Lo único que puede impedir que Valdez alcance un acuerdo de $200 millones es el hecho de que está a punto de cumplir 32 años a finales de este mes. Pero cuando lo comparas con otros abridores zurdos en el mercado (Ranger Suárez, Shota Imanaga), su producción y consistencia superan a ambos zurdos por una milla.
¿Por qué los Orioles deberían firmar este contrato?
Framber Valdez cubriría la mayor necesidad del roster de los Orioles: el pitcheo abridor. 2024 demostró que Baltimore necesitaba más profundidad en la rotación, especialmente después de la lesión de Kyle Bradish y la inconsistencia de Grayson Rodríguez.
Valdez se ubicaría inmediatamente como un titular de primera línea que complementa su núcleo joven. Desde 2021, ha promediado alrededor de 180 entradas por temporada y posee una de las mejores tasas de rodados de la MLB, lo que lo convierte en una presencia estabilizadora en la cima del personal.
También le gustaría lanzar en Camden Yards, que recientemente suprimió el muro del jardín izquierdo para que a los diestros les resultara mucho más difícil conectar jonrones. La rotación proyectada de Baltimore para 2025 está repleta de abridores derechos. Un zurdo como Valdez les da flexibilidad en los enfrentamientos y variación en los ángulos de los brazos que pueden alterar las alineaciones rivales.
