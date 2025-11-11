Se prevé que los Orioles causarán un gran revuelo en la agencia libre al contratar al doble titular All-Star

Después de hacer el Grandes Ligas playoffs en 2024, thy Orioles de Baltimore dio un gran paso atrás en 2025 con un récord de 75-87, que fue bueno para el último lugar en la Liga Americana Este. Sin embargo, una nueva temporada baja proporciona un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para que Mike Elias enmiende el hecho de no abordar la rotación titular la temporada baja pasada después de perder a Corbin Burnes.

Una predicción reciente muestra a los Orioles haciendo uno de los mayores revuelo en el mercado de lanzadores abridores y adquiriendo un dos veces All-Star del Astros de Houston.

Más MLB sobre Heavy: Se prevé que Merrill Kelly regresará a los Diamondbacks con un acuerdo de $ 12 millones

Se prevé que los Orioles firmen a Framber Valdez de los Astros

Hablemos de un gran revuelo y de lo que sería una gran sorpresa en el mercado de agentes libres esta temporada baja.

En una publicación reciente de Kerry Miller de Bleacher Report, el escritor de BR predice que Framber Valdez podría firmar con los Orioles de Baltimore en un contrato de seis años y $200 millones:

“Debería ser la flor y nata de la generación de lanzadores agentes libres de este año. Y así como Burnes sorprendió a todos el invierno pasado al firmar con Arizona, tal vez Valdez termine en un nuevo hogar inesperado”.