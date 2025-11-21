Se prevé que los Orioles agreguen al titular rival del Este de la Liga Americana en una proyección de rotación reciente

Lucas Giolito está ubicado en el tercer lugar de la rotación detrás de Rogers y Bradish, pero ciertamente tiene la opción número 2 cuando está sano. En 145 entradas en 2025, Giolito registró una efectividad de 3.41 en 26 aperturas. Sin embargo, se perdió todo 2024 debido a una lesión y también se perdió septiembre y octubre de esta temporada.

Dean Kremer y Tyler Wells completan la rotación proyectada para los Orioles, pero lo único que es seguro acerca de esta predicción es que Baltimore necesita agregar lanzadores abridores esta temporada baja.

Evaluación del mercado de agentes libres de Lucas Giolito

Ahora que Lucas Giolito es agente libre, cualquier equipo puede firmarlo. Si bien esta predicción reciente puede molestar a algunos fanáticos de los Medias Rojas por el hecho de que se vaya de Boston por un rival divisional, no está claro si Boston realmente va a hacer un esfuerzo para ficharlo. Es posible que tengan la mira puesta en un objetivo diferente y mejor.

Giolito no recibió una oferta calificada y, considerando su historial de lesiones, también es difícil creer que un equipo lo firme con una extensión a largo plazo de más de dos años.

Sin embargo, un contrato por dos años y 30 millones de dólares parece ser una buena evaluación para el titular de 31 años. Su valor de mercado es de 20 millones de dólares. según Spotrac.

De cualquier manera, fichar a Lucas Giolito sería un paso en la dirección correcta para la directiva de los Orioles, que está tratando de enmendar la última temporada baja, donde no se hicieron movimientos notables.

