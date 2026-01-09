Se prevé que los Mets se reunirán con el ex jardinero central del Guante de Oro en la agencia libre

Getty

S

Puerto Ilustrado Will Laws y Nick Selbe predecir que el jardinero central agente libre Harrison Bader se reunirá con el Mets de Nueva York esta temporada baja. Bader, que está entrando en su temporada de 32 años, tuvo posiblemente su campaña ofensiva más fuerte en 2025 entre los Mellizos y Filis, en los que publicó un .277/.347/.449 línea diagonal con un OPS de .796 y 3.9 GUERRA (Victorias por encima del reemplazo) y un récord personal de 17 jonrones en 146 juegos.

Bader tuvo su mejor año estadísticamente en 2025

Bader comenzó la campaña de 2025 con los Mellizos, pero luego fue canjeado en el Fecha límite para cambios a los Filisdonde realmente lo retomó ofensivamente, publicando un OPS de .824 en 50 juegos por la recta final. Bader, un bateador derecho conocido principalmente por su guante, surgió en St. Louis. Cardenales organización como uno de los mejores jardineros centrales defensivos del béisbol. Luego fue traspasado a los Yankees de Nueva York. en la fecha límite de cambios de la MLB de 2022 en un intercambio uno por uno con el lanzador zurdo Jordan Montgomery.

Más tarde, los Yankees colocaron a Bader en waivers absolutos en agosto de 2023 y reclamado por los Rojos de Cincinnatidonde jugó sólo 14 partidos y tuvo problemas, registrando un -0,3 GUERRA. Luego cruzó la ciudad hasta Queens, donde firmó un contrato de un año y 10,5 millones de dólares con los Mets en enero de 2024.

Sin duda, Bader buscará superar ese contrato original, en el que también firmó un contrato de un año por 6,25 millones de dólares con los Mellizos de Minnesota última temporada baja después de temporadas consecutivas de decepción en el plato. Pero su techo ofensivo cambió en 2025 con los Mellizos, y solo mejoró a partir de ahí después de que fue traspasado a los Filis ese mismo año.

La temporada anterior de Bader con los Mets de Nueva York

Bader, en su período de un año con los Mets allá por 2024, estuvo decepcionante ofensivamente, registrando un OPS de .657pero era considerado entonces (y todavía lo es) como un excelente jardinero central defensivo que también puede jugar en el jardín izquierdo si es necesario. Bader registró un OAA de 7 (outs por encima del promedio) en el jardín central en 2025, ubicándolo en el percentil 92 entre los jardineros. según Baseball Savant.

Los Mets necesitan urgentemente un jardinero después intercambiando a Brandon Nimmo hacia Rangers de Texas para el segunda base Marcus Semien. Los Mets supuestamente han tomado el “ruta defensiva” en mejorar su equipo con la adquisición del veterano segunda base Marcus Semien y Nimmo, a quien canjearon como bateador positivo, pero mostró una regresión defensiva en los jardines de los Mets el año pasado.

Si los Mets se pierden Kyle Tuckero no firmar jardinero izquierdo Austin Haysen quién supuestamente han mostrado interés, entonces no puedes descartar por completo una reunión de Bader dado el simple hecho de que sabes lo que te brindará defensivamente, y en lo que se refiere a la ofensiva, no está claro si puede duplicar lo que hizo el año pasado en su tiempo dividido entre Minnesota y Filadelfia, pero ¿tal vez sea suficiente para que los Mets le den otra oportunidad con un contrato corto de varios años?

Sería una mejora desde el punto de vista defensivo para los Mets de Nueva York, con la posibilidad de una mejor actuación ofensiva en una segunda vuelta.