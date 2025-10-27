Se prevé que los Mets realizarán un intercambio impresionante por la estrella de los Tigres

El tema más candente en esta temporada baja de las Grandes Ligas será cuál será el Tigres de Detroit deciden hacerlo con su lanzador abridor superestrella, Tarik Skubal.

Skubal potencialmente llegará a la agencia libre al final de la temporada 2026. Además, jon Heyman del New York Post informó la semana pasada que los Tigres y Skubal están “cerca de $250 millones” de diferencia en las negociaciones de extensión de contrato. Si Detroit no puede llegar a un acuerdo con el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana de 2024, corre el riesgo de perderlo por nada el próximo invierno.

El tigresLa principal prioridad debería ser retener a Skubal y mantenerlo en Detroit por el resto de su carrera. Pero habrá más de unos pocos equipos interesados ​​en realizar un intercambio por el lanzador zurdo más codiciado del béisbol.

Los Mets de Nueva York tienen ‘más sentido’ para Skubal

El Mets de Nueva York causó el mayor revuelo en la temporada baja del año pasado, al firmar al jardinero Juan Soto con el contrato más importante en la historia del deporte profesional. Aún así, no lograron clasificarse para la postemporada. Como resultado, Tim Kelly, de Bleacher Report, cree pueden hacer otro movimiento que trascienda su plantilla.

“El equipo que tendría más sentido para Skubal en un intercambio fuera de temporada es el Mets de Nueva York«, escribió Kelly. «No solo tienen un propietario en Steve Cohen que probablemente estará dispuesto a pagar el precio de venta de Skubal y el agente Scott Boras la próxima temporada baja, sino que también tienen una gran necesidad de un as en 2026 y piezas que podrían ser de interés para los Tigres a cambio».

Los Mets podrían tirar los dados y esperar que Skubal muestre interés en firmar con la organización la próxima temporada baja, o pueden ser agresivos en la búsqueda de un as. Nueva York tiene varios lanzadores jóvenes que podrían despertar el interés de los Tigres.

«Incluso si asumimos que los Mets no van a cambiar a Nolan McLean, Jonah Tong y/o Brandon Sproat, podrían estar a la vanguardia de un retorno comercial por una temporada garantizada con Skubal», agregó Kelly.

¿Deberían los Tigres aceptar ofertas por Skubal?

A veces, los rumores cuentan una historia diferente a la realidad. Detrás de escena, los Tigres pueden tener un plan detallado para mantener a Skubal en Detroit. Retener al ex ganador de la Corona de Lanzamiento de la Liga Americana podría ser lo mejor para la organización si quieren seguir en la contienda. Varios factores, principalmente limitaciones financieras, podrían impedirles hacerlo.

«Por supuesto, la respuesta aquí es que el propietario de Detroit, Chris Ilitch, debería seguir una página del libro de jugadas de su difunto padre, Mike, y gastar cualquier cantidad exorbitante que sea necesaria para mantener al mejor lanzador del deporte en Motown», escribió Kelly sobre los recientes hábitos de gasto de los Tigres. «Sin embargo, si no está preparado para hacer eso, probablemente ahora sería el momento de cambiarlo».

Que los Tigres cambien a Skubal debería depender en gran medida de lo que un equipo como los Mets ofrezca a cambio, ya que el acuerdo requeriría múltiples jugadores de Grandes Ligas probados y varios prospectos importantes, Kelly y probablemente muchos más, sienten que los Mets están en la mejor posición para hacer un movimiento que altere la organización, incluso si es solo por un año.