El año pasado, cuando el dos veces ganador de la Serie Mundial Alex Bregman se declaró agente libre después su extensión de contrato por cinco años y 100 millones de dólares con el Astros de Houston expiró, probablemente no esperaba tener que esperar hasta los entrenamientos de primavera para firmar un contrato con un nuevo equipo.

Los Tigres de Detroit hicieron una generosa oferta al Segunda selección general en el draft de la MLB de 2015.de LSU, pero aparentemente seis años y 171,5 millones de dólares, un valor anual promedio de unos 28,6 millones de dólares — no fue suficiente para Bregman.

Al final, sin embargo, se conformó con menos; al menos, menos en términos de la duración del contrato.

Bregman apostó por más años EN M

Tres días después del inicio de los entrenamientos de primavera, Bregman aceptó una oferta del Medias Rojas de Boston de sólo tres años, pero con un sueldo total de 120 millones de dólares.

También rechazó una oferta del Cachorros de Chicago por la misma cantidad de dólares, pero el contrato cubriría cuatro años en lugar de tres.

El valor promedio anual más alto, junto con la opción de rescindir el contrato después de un año, o dos años si así lo decidía, atrajeron a Bregman a la oferta de los Medias Rojas.

Bregman ahora obligado a aceptar un posible recorte salarial

De hecho, el tercera base de 31 años hizo ejercer su cláusula de exclusión voluntaria con los Medias Rojas después de una sola temporada, renunciando a un salario anual promedio garantizado de $40 millones por algo aún más grande.

Pero el mercado para los servicios de Bregman al menos hasta ahora, faltando dos semanas para Navidad y unos dos meses hasta que llegue, parece incluso más débil que la temporada baja pasada. Se pensaba que los Tigres eran los principales pretendientes de Bregman fuera de Boston, pero al menos hasta ahora no han tomado medidas para ser vistos como serios contendientes por el antesalista de 5 pies 11 pulgadas.

Ningún otro contendiente serio para fichar a Bregman ha levantado la cabeza, lo que deja un regreso a los Medias Rojas, el equipo que en su única temporada llegó a los playoffs. por primera vez desde 2021 – como su opción más probable.

Eso, de todos modos, es qué Informe de blanqueador analista de Grandes Ligas predijo Tim Kelly en un informe publicado el viernes.

Y será un giro favorable de los acontecimientos para Boston, según Kelly, porque Bregman se verá arrinconado en el que deberá aceptar un recorte salarial significativo, según la predicción de Kelly.

Los Medias Rojas necesitan el bate de Bregman

Según Kelly, los Medias Rojas firmarán a Bregman por seis años, encerrándolo hasta los 38 años. Eso es un cheque de pago anual promedio de $22.5 millones, apenas más de la mitad de los $40 millones que habría recibido en cada uno de 2026 y 2027 si simplemente hubiera elegido cumplir con su contrato con los Medias Rojas.

“Tal como se sentía Bregman podría estar destinado tener un reinicio de un año en Boston como lo hizo el miembro del Salón de la Fama Adrián Beltré en 2010″, escribió Kelly. «El mercado se ha desarrollado de una manera en la que su regreso a los Medias Rojas podría ser más probable de lo que parecía al comienzo de la temporada baja».

Después de que Boston no logró conseguir a ninguno de los ex Mets de Nueva York toletero Pete Alonso, quien firmó con los Orioles de Baltimore durante cinco años y $155 millones, o Kyle Schwarber, quien reapareció con Filadelfia por cinco años y $150 millones, esta temporada baja, Bregman se convirtió en la mejor oportunidad para agregar fuerza al medio del orden de los Medias Rojas.