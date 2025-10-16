Se prevé que los Medias Rojas cambien a Jarren Duran por el derecho Cy Young

Medias Rojas de Boston El director de béisbol Craig Breslow no ha ocultado el hecho de que agregar un lanzador abridor de primera línea a la rotación es una cuestión de importancia. en lo alto de su lista de prioridades de temporada baja. Y hay muchas posibilidades ahí fuera, desde Hunter Greene de los Rojos de Cincinnati hasta Luis Severino de los Atléticos y Gigantes de San Francisco‘ Logan Webb para seleccionar sólo algunos de los nombres que han sido vinculados a Boston en varios rumores y predicciones comerciales.

El miércoles, Informe de blanqueador experto en beisbol Kerry Miller se sumó a la creciente lista, prediciendo que un ex ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional y dos veces All-Star será el brazo de poder que vendrá a Boston para reforzar la rotación titular detrás del candidato de los Medias Rojas al Cy Young de 2025, Garrett Crochet.

¿De quién estamos hablando?

“El socio comercial ideal para Boston podría ser Miami, que inexplicablemente siempre parece tener un excedente de lanzadores abridores de calidad, pero no ha tenido un diferencial de carreras positivo desde una marca de +2 en 2010. (FWIW: el marlines tienen la racha activa más larga de diferenciales de carreras negativos, cinco años más que el primer finalista, Pittsburgh)”, escribió Miller.

El lanzador de los Marlins que ha sido más discutido como candidato a cambio durante el año pasado ha sido el as del personal, que pasó gran parte de esta temporada obteniendo de regreso a su forma Cy Young 2022o algo así, Sandy Alcantara, de 30 años, veterano de ocho años y dos veces All-Star.

Alcantara recupera su forma tras el despido de Tommy John

Después de ganar el premio al mejor lanzador de la Liga Nacional, Alcantara se encontró luchando en 2023 hasta que finalmente terminó su temporada. prematuramente el 3 de septiembre.

Aproximadamente un mes después, Alcántara se sometió a una cirugía de Tommy John y como resultado, se perdió toda la temporada 2024.

Los Marlins estaban tan seguros de que Alcántara se había recuperado de su cirugía que lo nombraron abridor del día inaugural de esta temporada. Pero claramente no era el mismo lanzador en las primeras etapas de la temporada.

En 11 aperturas hasta finales de mayo, el otrora dominante abridor jugando a cinco años y 56 millones de dólares. contrato que lo mantendría en Miami hasta la temporada de 2026, y 2027 si el club hace uso de su opción de $21 millones, registró un efectividad hinchada de 8.47permitiendo ocho jonrones en 51 entradas.

Pero a medida que avanzaba la temporada, Alcántara parecía estar volviendo a su forma anterior, registrando una efectividad de 3.33 en la segunda mitad, considerablemente menos que su 7.22 antes del receso por el Juego de Estrellas.

Los Medias Rojas deben renunciar a un jardinero estrella

Para conseguir a Alcántara, según Miller, los Medias Rojas probablemente tendrían que ceder a uno de sus jardineros de Grandes Ligas. La sensación del novato de esta temporada, Roman Anthony, es considerado intocable, y Masataka Yoshida, quien funciona principalmente como bateador designado, «es a la vez el más caro (por ahora) de los cinco y el defensor menos versátil/valioso, con diferencia», escribió Miller. «Eso también lo convierte en la ficha comercial menos codiciada».

Como resultado, parece probable que sea 29 años, veterano de cinco años. Jarren Duran “en movimiento si los Medias Rojas tienen la mira puesta en una gran ballena en el bloque comercial”, según Miller.

Cambiar a Durán dejaría a los Medias Rojas con un jardín de Anthony en el jardín izquierdo, ganador del Guante de Oro 2024. y finalista de 2025 – Wilyer Abreu en la derecha y otra finalista del Guante de Oro 2025, Ceddanne Rafaela, en el centro.