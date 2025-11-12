Se prevé que los Lakers enfrentarán una gran decisión en la temporada baja

El Lakers de Los Ángeles están prosperando sin su estrella más grande, pero ese éxito podría tener un costo a largo plazo.

Eric Pincus de Bleacher Report surgió la idea de que este podría ser el capítulo final de Lebron James en morado y dorado. Pincus especuló que la asociación entre James y los Lakers ha “sigue su curso”, escribiendo que esta temporada se siente como el final natural de una de las eras recientes más exitosas de la liga.

La franquicia y su superestrella se encuentran en un lugar poco común: prósperos, pero inciertos sobre el futuro.

Los Lakers prosperan sin LeBron James

James aún tiene que vestirse esta temporada mientras se recupera de la ciática en su lado derecho. Se espera que el jugador de 40 años regrese poco después de participar en la práctica con los South Bay Lakers de la G League. según Khobi Precio del Registro del Condado de Orange.

Como parte de una respuesta a una pregunta sobre Nick Smith Jr., JJ Redick dijo que LeBron James practicará hoy con los South Bay Lakers.

Aún así, los Lakers han mejorado en su ausencia. Ocupan el cuarto lugar en la Conferencia Oeste con 8-3, liderados por el dúo explosivo de Luka Doncic y Austin Reaves. Reaves ocupa el cuarto lugar en la liga en 30,3 puntos por partidomientras que Dončić tiene promedió 37,1 puntos en apariciones limitadas.

Recién llegado Jake La Ravia También se ha convertido en un actor clave, dándole a Los Ángeles una profundidad inesperada. entrenador en jefe J.J. Redick se ha apoyado en una ofensiva y un espaciamiento rápidos, una apariencia moderna que ha mantenido a los Lakers funcionando incluso sin su líder veterano.

El futuro de LeBron en Los Ángeles sigue siendo incierto

Pincus señaló que la situación contractual actual de James añade intriga a su futuro. El cuatro veces Jugador Más Valioso optó por el último año de su contrato el verano pasado, en lugar de buscar una extensión. el es ganando 52,6 millones de dólares esta temporada y tiene una cláusula de no intercambio, lo que complicaría cualquier posible movimiento antes de la fecha límite.

gerente general Rob Pelinka ha declarado públicamente que espera que James se retire como Laker, pero es posible que la decisión no esté completamente bajo el control del equipo. En este punto, ambas partes podrían encaminarse a una separación mutua una vez que termine la temporada.

La asociación entre James y Los Ángeles ya ha logrado un campeonato en 2020 y múltiples carreras profundas en los playoffs. Pero como Pincus señaló“Pocos matrimonios en la NBA duran para siempre..” La combinación de edad, salario y una identidad de equipo cambiante podría hacer que este sea el final lógico.

¿Qué sigue para los Lakers?

Se espera que James regrese antes de finales de noviembre. Cuando lo haga, los Lakers necesitarán encontrar un nuevo equilibrio. Su núcleo joven y veloz ha jugado con energía y ritmo. Ahora tendrán que combinar eso con una superestrella de 23 años.

Por ahora, Los Ángeles parece segura, creativa y profunda. Esas cualidades no siempre han estado ahí durante la era James. Su regreso podría elevar su techo. Pero también podría resaltar el cambio que ya está comenzando.

Si esta es la última temporada de LeBron en Los Ángeles, terminará como comenzó. Un equipo lleno de talento. Lleno de promesas. Y lleno de preguntas sobre lo que viene después.