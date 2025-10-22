Se prevé que los Eagles reemplacen al creador de juego de 57 millones de dólares

ala cerrada Dallas Goedert ha sido un valioso aporte para la Águilas de Filadelfia delito durante ocho años. Pero su permanencia en el equipo podría llegar a su fin al finalizar la temporada 2025 de la NFL.

Mike Renner de CBS Sports cree que ese es el caso. Renner proyectó que los Eagles reemplazarían a Goedert en la primera ronda de su último draft simulado de la NFL de 2026.

En el puesto 28 general del nuevo simulacro, los Eagles seleccionaron al ala cerrada de Oregon, Kenyon Sadiq.

«Dado que esta es potencialmente la última temporada de Dallas Goedert con los Eagles, encontrar su reemplazo es imprescindible». Renner escribió. «Incluso si no es el último de Goedert, todavía juegan con suficiente personal de 12 y 13 para que esto sea una necesidad, especialmente con lo pobres que han sido sus alas cerradas suplentes en el juego terrestre, donde Sadiq va tras ello».

Aproximadamente durante la primera mitad de la temporada 2025, Sadiq ha publicado 21 recepciones para 305 yardas. Está a sólo cuatro yardas de alcanzar un nuevo récord personal.

Sadiq también tiene un promedio de 14.5 yardas por recepción, el mejor de su carrera, y cinco touchdowns esta temporada.

Goedert, que cumplirá 31 años en enero, ha mostrado signos de desaceleración. En seis partidos esta temporada, él tiene 27 recepciones para 261 yardas. Su promedio de 9,7 yardas por recepción es el mínimo de su carrera.

Sin embargo, Goedert ya empató la mejor marca de su carrera con cinco touchdowns en recepción.

Los Eagles ya consideraron dejar el TE Dallas Goedert

No sería sorprendente si ésta fuera la última temporada de Goedert con los Eagles. Esto se debe a que, según Jeff McLane de El investigador de Filadelfia (h/t NFL Redes mike terrorista), los Eagles ya consideraron cambiarlo.

McLane informó que Filadelfia recibió ofertas por el ala cerrada durante el draft de 2025. Sin embargo, en lugar de canjear a Goedert, los Eagles reestructuraron su contrato.

Goedert tiene un salario de $10 millones esta temporada. Durante ocho años en Filadelfia, el ala cerrada ha ganado alrededor de $57,3 millones.

La decisión de mantener al veterano ala cerrada está dando importantes dividendos. Goedert lidera al equipo en recepción de touchdowns después de siete semanas.

Goedert lidera a los Eagles en esa categoría a pesar de perderse un juego.

Pero el veterano ala cerrada ya no es el creador de juego en el medio del campo que alguna vez fue.

Por qué los Eagles podrían apuntar al TE Kenyon Sadiq de Oregon

Aún queda un largo camino por recorrer hasta el Draft NFL 2026. Dependiendo de la agencia libre y las lesiones, los Eagles podrían tener otras necesidades más urgentes que el ala cerrada para abril.

Pero incluso si Goedert regresa para 2026, es muy probable que el ala cerrada sea una necesidad para que los Eagles ingresen al draft.

Compañero ala cerrada Grant Calcaterra era candidato para quitarle tiempo de juego a Goedert este otoño. Antes de la temporada, algunos expertos argumentaron Calcaterra podría hacer prescindible a Goedert para las Águilas.

Pero en cinco juegos, Calcaterra tiene sólo cuatro recepciones para 40 yardas. No tiene ningún touchdown y, en su pequeña muestra, promedia aproximadamente la misma cantidad de yardas por recepción que Goedert.

Tampoco parece que su producción vaya a aumentar pronto. Calcaterra se ha perdido los dos últimos partidos por una lesión en el oblicuo.

Sadiq vive su mejor temporada estadística en Oregon. Fue el primer ala cerrada fuera del tablero en el último simulacro de Renner.