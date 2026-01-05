Se prevé que los Diamondbacks de Arizona contraten a un jugador con 296 jonrones

Ha sido una temporada baja tranquila para el Diamante de Arizonas. Fuera de Alex Bregman y Ketel Marte Según los rumores, los Diamondbacks han hecho poco para mejorar una plantilla que se perdió los playoffs en 2025.

El gerente general Mike Hazen no ha hecho adiciones importantes a la situación de los lanzadores aparte de traer de regreso Merrill Kellyy no se han realizado incorporaciones importantes en el lado ofensivo.

El bullpen, especialmente, ha sido una fuente de frustración para los fanáticos de los Diamondbacks después de desperdiciar 29 salvamentos en 2025, la mayor cantidad en la liga.

A pesar de la gran necesidad de lanzadores, a la ofensiva aún le vendría bien algo de pop, particularmente como bateador designado.

Por ahora, no existe una opción clara como bateador designado en Arizona para la temporada 2026. Informe del blanqueador Joel Reuter predijo la alineación de cada club en 2026. Los Diamondbacks tienen una incorporación sorprendente a su equipo en este ejercicio.

¿Quién tiene Reuters para firmar a los Diamondbacks de Arizona?

Según Reuters, los Diamondbacks ficharán al bateador designado Marcelo Ozuna. Al comenzar su temporada a los 35 años, es justo preguntarse cuánto le queda a Ozuna en el tanque.

Con 296 jonrones en su carrera, un OPS de .806, tres apariciones en el Juego de Estrellas y 29.5 bWAR, Ozuna ha construido una sólida carrera a lo largo de 13 años. ¿Podría ser Arizona una de sus últimas paradas?

«Un productor de carreras probado para ocupar el puesto de limpieza en la alineación impulsaría a toda la ofensiva, y la lista de lugares de aterrizaje lógicos para Marcell Ozuna en este punto de la temporada baja no es larga», escribió Reuters.

En 2025, Ozuna realizó una temporada ligeramente superior al promedio. En 145 juegos, bateó .232 con 21 jonrones y OPS de .756 (OPS+ de 113). Sin embargo, esta fue una degradación importante con respecto a su prolífica temporada 2024.

Durante esa temporada, Ozuna jugó los 162 partidos, bateando .302 con 39 jonrones y OPS de .925. Si un chico llamado Shohei Ohtani Si no hubiera existido, habría sido el mejor bateador designado del planeta esa temporada. En cambio, Ozuna terminó cuarto en la votación de MVP ese año detrás de Ohtani. Francisco Lindor y Marte.

¿Podrá Ozuna replicar esa temporada de 2024 en 2026? Es poco probable, pero hay razones para creer que puede continuar su exitosa carrera con un sólido 2026.

¿Qué puede aportar Ozuna a Arizona?

Ozuna no verá ningún tiempo en los jardines en 2026. Esos días quedaron atrás. Sin embargo, todavía aporta mucho valor ofensivo a un equipo para compensar su falta de versatilidad.

Si bien su xwOBA no fue tan fuerte en 2025 como lo fue en 2024, Ozuna todavía estaba en el percentil 83 en esa categoría. por sabio del béisbol. Todavía puede disparar la pelota, como lo demuestran las calificaciones superiores al promedio en porcentaje de Barril, Golpe Duro y Punto Dulce de Los Ángeles.

Pero otra estadística sobre su perfil que destaca es su disciplina en el plato. Su porcentaje de persecución (percentil 85) y su tasa de boletos (percentil 98) siguen siendo de élite en esta etapa de su carrera.

Esto es especialmente sorprendente considerando que es un bateador de poder. En la época actual, la disciplina en el plato falta en los bateadores de poder, pero no necesariamente en Ozuna.

Dado que los Diamondbacks necesitan desesperadamente un bate derecho con poder en la alineación, Ozuna podría ser una gran incorporación al roster de Arizona, que ha tenido problemas desde su temporada en la que ganaron el banderín de la Liga Nacional en 2023.