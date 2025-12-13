Se prevé que los Cowboys encontrarán un ‘reemplazo perfecto’ en el Big Ten WR

Tiempo de impuestos de latón.

El vaqueros de dallas están pagando al receptor abierto NFL All-Pro CeeDee Cordero aproximadamente $34 millones por año en una extensión de contrato de cuatro años y $136 millones que firmó en agosto de 2024.

El acuerdo convirtió a Lamb en uno de los mejor pagados. NFL receptores abiertos de todos los tiempos. es algo compañero George Pickens parece estar en línea para llegar a serlo también después de una gran temporada en 2025 y se dirigió a la agencia libre, salvo que los Cowboys usen la etiqueta de franquicia.

En ningún universo los Cowboys pueden permitirse el lujo de Pickens y Lamb. Dallas ya tiene más de $30 millones en números rojos en lo que respecta a su tope salarial de 2026. Van a tener que recortar y quemar contratos y tratar de deshacerse de activos en esta temporada baja de maneras que puedan impactar a la base de fanáticos.

Ahora que los Cowboys han visto lo que pueden hacer con 2 receptores abiertos de éliteTampoco espere que lo dejen pronto. Hemos visto la mejor versión de la ofensiva de los Cowboys en 2025 con el quarterback Dak Prescott transmitiéndolo a Lamb y Pickens.

Lo que los Cowboys podrían hacer es inteligente es tratar de encontrar a alguien que combine con Lamb en el draft de la NFL, y Bleacher Report cree que podría ser el receptor abierto estrella de Indiana, Elijah Sarratt.

De B/R el 13 de diciembre: «El producto de Indiana mencionado anteriormente podría ser el reemplazo perfecto para George Pickens si Pickens no vuelve a firmar».

Cómo Sarratt se convirtió en el mejor prospecto de la NFL

Sarratt, de 6 pies 2 pulgadas y 209 libras, ha tomado un camino tortuoso para convertirse en un gran prospecto de la NFL con los Hoosiers, quienes están invictos y tienen el primer puesto en el próximo College Football Playoff, tal vez el mayor cambio en la historia del fútbol universitario.

Sarratt, que salió de la potencia del fútbol preparatorio St. Frances Academy en Baltimore, fue un recluta de cero estrellas y protagonizó FCS St. Francis (Pa.) como un verdadero estudiante de primer año en 2022. Se transfirió a James Madison para la temporada 2023, donde obtuvo los honores de la All-Sun Belt Conference con 82 recepciones para 1,191 yardas y 9 touchdowns.

Sarratt dio el salto a un programa Power Four con Indiana en 2024 y es dos veces elegido All-Big Ten. Tiene 104 recepciones para 1,650 yardas recibidas y la increíble cantidad de 20 touchdowns en las últimas 2 temporadas, incluidos 12 touchdowns en 11 juegos en 2025.