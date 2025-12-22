Se prevé que los Chiefs contraten al ex mariscal de campo de los Patriots para recibir ayuda de emergencia

El Jefes de Kansas City Podría quedar reducido a un mariscal de campo después de la lesión del domingo de Gardner Minshew, y las opciones serían muy limitadas a estas alturas de la temporada.

Minshew cayó en la vergonzosa derrota del equipo ante el Titanes de Tennesseeque llegó al partido con sólo dos victorias. Se teme que Minshew haya sufrido una lesión que puso fin a su temporada apenas una semana después de que los Chiefs perdieran a Patrick Mahomes durante el año.

Si ese es el caso, los Chiefs necesitarían buscar fuera de la organización al menos un mariscal de campo, y podrían encontrar ayuda en la forma de un ex Patriotas de Nueva Inglaterra motor de arranque.

Los Chiefs podrían robar equipo de práctica para un nuevo mariscal de campo

Después de que Minshew cayera en el segundo cuarto de la derrota por 26-9, los Chiefs se vieron obligados a recurrir al miembro del equipo de práctica Chris Oladokun, quien fue elevado para el juego. Completó 11 de 16 pases para 111 yardas sin touchdowns ni intercepciones.

Después del partido, el entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid, admitió que podría haber ayudado a Oladokun a prepararse mejor para el partido.

«Probablemente podría darle mejores cosas con las que trabajar». Reid dijo. «En particular, dale más repeticiones durante la semana. No tenía ninguna repetición que lo guiara, pero para lo que le pidieron que hiciera, pensé que hizo un buen trabajo».

Si bien se espera que los Chiefs recurran a Oladokun nuevamente la próxima semana si Minshew no puede jugar, necesitarán agregar más profundidad.

Mike Kadlick de SI.com desglosó las posibles opciones de mariscal de campo, señalando que el ex titular de los Patriots, Bailey Zappe, podría cumplir los requisitos.

Kadlick agregó que los Chiefs necesitarían sacar a Zappe del equipo de práctica del marrones de clevelandlo que aseguraría que permanezca en la plantilla activa durante los dos últimos partidos de la temporada.

El futuro incierto de Gardner Minshew

Reid dijo a los periodistas después del partido que Minshew se sometería a pruebas para determinar el alcance de su lesión. Un ligamento cruzado anterior desgarrado lo mantendría fuera por el resto de la temporada y lo enviaría a un largo proceso de rehabilitación.

El contrato del mariscal de campo veterano con los Chiefs finaliza después de esta temporada, y una lesión a largo plazo probablemente lo mantendría en la agencia libre hasta que pueda recuperarse.

El tackle defensivo de los Chiefs, Chris Jones, dijo que nunca había estado en una situación como esta, pero dijo que su equipo necesita seguir adelante y concentrarse en el resto de la temporada.

«Definitivamente es una situación sin precedentes de la que nunca he sido parte», jones dijo. “Pero como dijo el entrenador Reid, ‘Trabajamos con quienes tenemos y simplemente lo mantenemos en movimiento’. “