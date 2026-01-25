Se prevé que los Bears perderán a Al Harris ante los Steelers después de la contratación de McCarthy

Al igual que la decisión del ex Acereros de Pittsburgh entrenador en jefe mike tomlin renunciar potencialmente impactado Vikingos de Minnesota jugador de ataque JJ McCarthy’s futuro liberando a veteranos Aarón RodgersLa decisión de los Steelers de contratar Mike McCarthy ya que su próximo entrenador podría impactar el Osos de chicago‘ personal de una manera muy real.

Al Harris Jugó para McCarthy como back defensivo con el Empacadores de Green Bay durante cuatro temporadas desde 2006-09. Harris pasó a unirse al NFL como entrenador en prácticas con el Delfines de Miami en 2012, donde jugó en 2010, tras su retirada tras la campaña de 2011.

harris más tarde backs defensivos entrenados para el Jefes de Kansas City y se unió al personal de McCarthy con el vaqueros de dallas en 2020 como entrenador de los DB. McCarthy ascendió a Harris a entrenador en jefe asistente en 2024 antes de que los Cowboys despidieran a McCarthy después de esa campaña.

Mientras McCarthy se perdió la temporada 2025, Harris se unió al entrenador en jefe Ben Johnson’s personal como entrenador de DB/coordinador de juego de pase defensivo.

Seguridad Kevin ByardIII organizó una campaña All-Pro, mientras que Harris mantuvo unida a una secundaria que estuvo lesionada toda la temporada pero que se mostró de gran manera durante la segunda mitad de la remontada de Chicago en la Ronda 1 sobre los Packers y durante la derrota en tiempo extra de los Bears ante los Rams de Los Ángeles durante la Ronda Divisional el fin de semana pasado.

Harris nunca ha sido coordinador defensivo en la liga, aunque la personalidad deportiva de Pittsburgh, Mark Kaboly, predijo el sábado 24 de enero que esos hechos pueden estar a punto de cambiar con los Steelers.

Estaría atento a la llegada de Al Harris como coordinador defensivo de los Steelers. Harris es actualmente el entrenador de DB/coordinador de juego de pases defensivos con los Bears.

Los Eagles solicitaron una entrevista con el coordinador ofensivo de los Bears, Declan Doyle, a finales de la semana pasada.

Johnson sólo ha estado en Chicago una temporada, pero llevó al equipo de 5-12 a 11-6 y ganó el primer partido de playoffs de la franquicia en 15 años en el transcurso de esos 12 meses. A raíz de ello, otros equipos ya han ido convocando a algunos jugadores importantes que forman parte de su plantilla.

Pittsburgh técnicamente aún no ha llamado a Harris, o al menos nadie ha informado de ningún contacto, ya que McCarthy acaba de conseguir el trabajo el sábado 24 de enero. Águilas de Filadelfia han preguntado sobre la disponibilidad del coordinador ofensivo de los Bears Daniel Doyle después de sólo un año en ese puesto.

«Los Eagles han solicitado entrevistar al coordinador ofensivo de los Bears, Declan Doyle, para su puesto de coordinador ofensivo». Adam Schefter de ESPN informó a través de las redes sociales el jueves. «Doyle fue contratado la temporada baja pasada como el coordinador ofensivo más joven de la NFL y anteriormente dirigió bajo la dirección de Sean Payton en Nueva Orleáns y Denver.”

Es probable que Ben Johnson permita que cualquier entrenador de los Bears se entreviste para otros trabajos

Es probable que Johnson permita que sus entrenadores se entrevisten para otros trabajos con la posibilidad de extender sus proverbiales alas. Lo afirmó públicamente en los días posteriores a que los Rams eliminaron a los Bears de la contienda por los playoffs en la Ronda 2.

El propio Johnson fue coordinador ofensivo con el Leones de Detroit durante tres temporadas antes de conseguir el puesto de los Bears en enero de 2025.

Como tal, Harris probablemente tendrá un camino para convertirse en el próximo coordinador defensivo de los Steelers si McCarthy decide comunicarse con él sobre el trabajo.