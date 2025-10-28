Se prevé que las ventas de coches eléctricos en EE.UU. caigan en picado debido a esto

Nueva York, VIVA – Mercado coche electrico (EV) en los Estados Unidos (EE.UU.) se está viendo afectada por una grave crisis debido a la pérdida de incentivos fiscales federales de hasta 7.500 dólares estadounidenses o el equivalente a Rp. 125 millones por unidad. Sin estos subsidios, los precios de los vehículos eléctricos se dispararían inmediatamente, haciendo que su atractivo para los consumidores masivos se desvaneciera drásticamente.

Predicciones de la firma conjunta de investigación automotriz GlobalData, citadas VIVA Automotriz El martes 28 de octubre de 2025 mostró que las ventas minoristas de vehículos eléctricos este mes fueron solo de alrededor de 54.673 unidades, un 43,1 por ciento menos que las 96.085 unidades de octubre del año anterior. Se prevé que la cuota de mercado disminuya del 8,5 por ciento a sólo el 5,2 por ciento.

Esta disminución es aún más sorprendente en comparación con septiembre de 2025, cuando los vehículos eléctricos registraron una participación de mercado récord del 12,9 por ciento con 136.211 unidades vendidas. Esto significa que octubre podría experimentar una caída de hasta el 59,9 por ciento respecto al mes anterior.

El analista de datos de JD Power, Tyson Jominy, dijo que la industria automotriz está experimentando un reajuste significativo en el segmento de vehículos eléctricos. «Esta corrección del mercado proporciona una lección crucial: los consumidores prefieren el acceso a una variedad de opciones de conducción», afirmó.

Muchas grandes marcas como Hyundai, General Motors y Tesla están tratando de amortiguar el impacto recortando precios, lanzando modelos más asequibles u ofreciendo paquetes especiales. Sin esta estrategia, la caída de las ventas de vehículos eléctricos probablemente sea mucho más profunda.

Aun así, el descuento promedio para vehículos eléctricos saltó a 13.161 dólares estadounidenses por unidad (alrededor de 219 millones de rupias) para reemplazar los créditos fiscales perdidos, mientras que el descuento para vehículos que no son vehículos eléctricos cayó a 2.423 dólares estadounidenses (40 millones de rupias). En realidad, esto ayuda a la rentabilidad general a pesar de la débil demanda de vehículos eléctricos.

Se prevé que el precio medio de transacción (ATP) de los vehículos nuevos en octubre de 2025 alcance los 46.057 dólares estadounidenses (alrededor de 767 millones de rupias), un aumento de 1.000 dólares estadounidenses (16,6 millones de rupias) con respecto al año anterior. El gasto en incentivos por unidad cayó a 2.674 dólares estadounidenses (44,5 millones de rupias), o alrededor del 5 por ciento del MSRP, debido principalmente a la reducción de las ventas de vehículos eléctricos que normalmente reciben mayores descuentos.

Los ejecutivos automotrices, incluidos los líderes actuales de Ford y sus predecesores, siguen confiando en que el mercado de vehículos eléctricos se estabilizará y crecerá a largo plazo. Sin embargo, se ha demostrado que depender de los subsidios gubernamentales no es una solución sostenible. Los consumidores estadounidenses parecen preferir la flexibilidad, incluidas opciones híbridas o motores convencionales asequibles sin ayuda estatal.