Se prevé que las ganancias de las inversiones en Bitcoin superen a las acciones y al oro en 2026, ¿por qué?

Jacarta – Después de dos años consecutivos de obtener rendimientos superiores al 100 por ciento, el desempeño bitcóin De hecho, decepcionará en 2025. Moneda cripto- Se espera que el mayor del mundo cierre el año con una tendencia bajista, con una caída de alrededor del 6 por ciento en comparación con el nivel de principios de año.

Lea también: Chamanes en Perú predicen que Donald Trump estará gravemente enfermo este año



Esta condición es inversamente proporcional a las expectativas de algunos inversores que antes eran optimistas, especialmente después de la rentabilidad. Donald Trump a la Casa Blanca y el sentimiento positivo hacia los criptoactivos se fortaleció al comienzo de su segundo mandato.

Sin embargo, se considera que este debilitamiento no es el final de la historia. La empresa de corretaje e investigación de criptomonedas K33 en realidad ve el año 2026 como el impulso para la reactivación de bitcoin. En su último informe a los clientes, K33 evalúa que el pobre desempeño de bitcoin a lo largo de 2025 se debe a factores temporales en el mercado criptográfico, más que a una debilidad fundamental a largo plazo.

Lea también: Estrategia de inversión en 2026: ¡aquí hay 6 sectores que tienen el potencial de hacer que su cartera se dispare!



Con una combinación de política monetaria, apoyo político y nuevas regulaciones, K33 proyecta que bitcoin superará a las acciones y al oro en 2026.

En su informe, K33 dijo que gran parte del bajo rendimiento de Bitcoin el año pasado se debió a «burbujas aisladas» y «desequilibrios temporales de apalancamiento» en el mercado de criptomonedas. «Cuando los precios y los fundamentos se muevan en direcciones opuestas, surgirán oportunidades. Teniendo esto en cuenta, entramos en 2026 con una visión alcista constructiva», escribió K33, citado por Información privilegiada sobre negociosViernes 2 de enero de 2026.

Lea también: Bitcoin cae más del 3 por ciento antes del año nuevo, ¿impacto de la acción de Michael Saylor de comprar miles de monedas?



“Bitcoin superará a los índices bursátiles y al oro en 2026”, enfatizó. Estos son los seis catalizadores principales que K33 cree que impulsarán los precios de bitcoin al alza este año.

1. Los precios de Bitcoin todavía se consideran baratos

K33 evalúa que el precio de bitcoin se encuentra actualmente en un nivel atractivo porque está volviendo a los «niveles anteriores a Trump». Se registró que Bitcoin, que entró en un mercado bajista técnico en noviembre, cayó alrededor del 44 por ciento desde su máximo de alrededor de 126.000 dólares estadounidenses o el equivalente a Rp. 2,10 mil millones. Desde el nivel de 109.000 dólares EE.UU. o el equivalente de Rp. 1.820 millones el día de la toma de posesión de Trump, el precio del bitcoin sigue siendo inferior en alrededor de un 24 por ciento. «K33 considera que BTC todavía está fundamentalmente infravalorado en comparación con otras clases de activos», escribieron los investigadores.

2. La Reserva Federal recorta los tipos de interés

Se espera que el Banco Central de EE. UU. (La Reserva Federal) continúe recortando las tasas de interés en 2026. Se considera que este entorno de política monetaria más flexible aumentará el interés de los inversores en activos de riesgo, incluidas las criptomonedas.