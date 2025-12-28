Se prevé que la noche de Malik Willis contra los Ravens dé sus frutos silenciosamente a los Packers

Por suerte para el Empacadores de Green Bayno necesitaban vencer al Cuervos de Baltimore en la Semana 17 para ganar un lugar en los playoffs. Gracias a la Leones de Detroit Al perder ante los Minnesota Vikings, Green Bay regresa a la postemporada

Aun así, la derrota por 41-24 en Lambeau Field tuvo consecuencias. Los Packers perdieron oficialmente el título de la NFC Norte ante los Osos de chicagoenviándolos a los playoffs como un equipo comodín en lugar de un campeón de división.

A pesar de la derrota, hubo al menos un claro positivo que salió de la noche: el mariscal de campo. Malik Willisquien una vez más brilló mientras amor jordano permaneció fuera con una conmoción cerebral.

Willis fue la razón principal por la que los Packers se mantuvieron competitivos durante tanto tiempo. Mientras Henry Derrick estaba incendiando la defensa de Green Bay y estableciendo récords terrestres en Lambeau Field como visitante con 216 yardas y cuatro touchdowns, el máximo de la temporada, Willis estaba haciendo todo lo que podía para mantener viva la ofensiva de los Packers.

Terminó la noche completando 18 de 21 pases para 288 yardas y un touchdown. Willis fue igual de efectivo con sus piernas, liderando a los Packers en acarreos con 60 yardas y dos anotaciones adicionales.

Willis salió al final del último cuarto por una lesión en el hombro, pero para entonces la historia más grande ya había tomado forma. Es posible que el ex seleccionado de tercera ronda de 26 años haya sido considerado seriamente como uno de los mejores mariscales de campo agentes libres en 2026.

Malik Willis busca convertirse en el mejor QB agente libre

Cuando los Packers adquirieron a Malik Willis en un intercambio del Titanes de Tennesseeel movimiento apenas se registró. El ex mariscal de campo de Liberty tenía poco currículum del que hablar en Tennessee, habiendo hecho sólo tres aperturas y aparecido en 11 juegos en total.

Pero después de que Jordan Love sufriera una lesión en 2024, Willis intervino y obtuvo marca de 2-0 como titular. Si bien su récord esta temporada es de 1-2, las actuaciones en sí mismas han sido lo suficientemente sólidas como para llamar la atención en toda la liga.

«Malik Willis se ve genial. Otro ejemplo de lo que puede hacer por un jugador joven y talentoso ir a un ambiente bien entrenado y tener la oportunidad de aprender cómo jugar la posición al nivel de la NFL», dijo el ex mariscal de campo de la NFL Brian Hoyer. publicado en X.

Es difícil argumentar lo contrario. Un cambio de escenario claramente ha beneficiado a Willis, quien se ha desarrollado bajo la dirección del entrenador en jefe Matt LaFleur. Con la agencia libre acercándose en 2026, Willis parece haberse posicionado para un día de pago sólido, que se proyecta caer en el rango de $ 5 millones a $ 8 millones anualmente. Hasta este punto, tiene ganó sólo 5,3 millones de dólares durante toda su carrera en la NFL.

Curiosamente, ese próximo contrato podría terminar ayudando a Green Bay también.

El próximo contrato de Malik Willis podría ayudar al futuro de los Packers

Zach Kruse de Packers Wire planteó un punto interesante antes de la derrota de Green Bay ante Baltimore.

«Si Malik Willis juega bien esta noche, los Packers probablemente ganarán. Y si Willis juega bien, probablemente aumentará su potencial de ganancias en la agencia libre. Y si firma un gran acuerdo en otro lugar, los Packers obtendrán una mejor selección compensatoria en 2027», publicó Kruse en X.

Se otorgan selecciones compensatorias a los equipos que pierden agentes libres sin restricciones, algo en lo que Willis está en camino de convertirse. Dadas las circunstancias, parece muy poco probable que vuelva a firmar con los Packers. Cuando un jugador se marcha en la agencia libre, la NFL otorga selecciones compensatorias para ayudar a compensar la pérdida.

El tamaño del trato importa. Mientras más grande sea el próximo contrato de Willis, mejor será la selección compensatoria que Green Bay recibiría a cambio.

En cuanto a por qué esa selección no llegaría hasta 2027, las selecciones compensatorias se otorgan un año después de que concluye el ciclo de agencia libre, lo que significa que cualquier acuerdo que Willis firme en 2026 no pagaría dividendos a los Packers hasta el siguiente draft.