Se prevé que la JCI se recuperará para probar el nivel 9.000, los analistas defienden estas cinco acciones con posibles ganancias

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) se espera que pruebe el nivel de 9.000 en la sesión de negociación del miércoles 7 de enero de 2026. Anteriormente, la JCI se fortaleció un 0,84 por ciento o 74,42 puntos hasta el nivel de 8.933,61, que es el cierre comercial más alto de todos los tiempos.

Lea también: Los observadores de la JCI confían en alcanzar los 10.500; hay nuevos vientos para impulsar el repunte del mercado de capitales



El analista Binaartha Sekuritas dijo que actualmente la JCI se enfrenta a un punto de resistencia de 8941. Si tiene éxito, no cae por debajo de 8,714 y penetra el nivel de 8,941, abriendo oportunidades. reli significativo.

«A corto plazo, el JCI tiene potencial para alcanzar los 9.052. El indicador MACD muestra un impulso alcista», dijo Iván, citado en su investigación diaria, el miércoles 7 de enero de 2026.

Lea también: ¡Establezca otro récord más alto! JCI cerró por encima del nivel 8900, consulte las 3 acciones más exitosas





Ilustración IHSG Caídas Foto : ENTRE FOTOS/Akbar Nugroho Gumay

M. Nafan Aji Gusta, chartista senior de mercado de Mirae Asset Sekuritas, agregó que técnicamente la JCI parece estar experimentando una tendencia alcista. Esto está respaldado por el estocástico K_D y el RSI, que muestran señales positivas incluso cuando el volumen se fortalece.

Lea también: La sesión I de IHSG sube acercándose al nivel 8.890, consulte 3 acciones ‘rey’ en el rango LQ45



A nivel nacional, Nafan destacó la declaración del Ministerio de Finanzas (Kemenkeu) que evaluó que el desempeño económico de 2025 sería bastante sólido como capital para fortalecer el crecimiento en 2026, especialmente a través de las exportaciones, la manufactura y la demanda interna.

Mientras tanto, Bloomberg Intelligence proyecta que el crecimiento económico de Indonesia tenderá a ser estable. Se estima que el nivel del producto interno bruto (PIB) crecerá un 5,0 por ciento interanual (interanual), la inflación se sitúa en el nivel del 2,75 por ciento anual y la posibilidad de una recesión en los próximos 12 meses es sólo de alrededor del 3 por ciento.

Nafan también destacó que la bolsa de valores mundial continúa fortaleciéndose, respaldada por el optimismo de los inversores sobre el crecimiento, especialmente en los sectores de tecnología y energía. Los inversores también están asimilando las declaraciones del gobernador de la Reserva Federal (Fed), Stephen Miran, sobre la dificultad de considerar la política monetaria como neutral e incluso tiende a ser restrictiva.

Esta evaluación tiende a obstaculizar la economía. Miran también dijo que era necesario recortar las tasas de interés en más de 100 puntos básicos (pb) a lo largo de 2026.

Además, Iván determinó que los puntos de apoyo de la JCI estaban en las zonas 8.839, 8.714, 8.599 y 8.493. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en los niveles 8.941, 9.052 y 9.169.

Ivan reveló una serie de posibles emisores de acciones cómo Las cosas interesantes a las que los inversores deben prestar atención incluyen:

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 1,350-1,410

Precio objetivo: 1.385

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)

Recomendación: tomar Ganancia

Precio objetivo: 1.990

PT Bukit Asam Tbk (PTBA)