Se prevé que la JCI se recuperará hasta alcanzar el nivel 8.800; eche un vistazo a 5 recomendaciones de acciones seleccionadas por los analistas

Jacarta – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) se prevé que continúe su rápido fortalecimiento en la sesión de negociación del comienzo de la semana, el lunes 5 de enero de 2026. La última posición de la JCI se situó en el nivel de 8.748,13 después de subir un 1,17 por ciento al final de la primera negociación de este año, el viernes 2 de enero de 2026.

Ivan Rosanova, analista de Binaartha Sekuritas, dijo que la JCI ha penetrado el área de 8.742 como punto de resistencia. Enfatizó que el impulso positivo se mantendrá mientras la JCI no caiga por debajo del nivel de 8.599.

«Abrir el camino para continuar la tendencia alcista anterior con potencial para llegar a 8.877», dijo Iván citado en su investigación diaria, el lunes 5 de enero de 2025.

Los puntos de soporte de la JCI se encuentran en los niveles 8.599, 8.493 y 8.424. Mientras tanto, los puntos de resistencia están en 8.877, 8.941 y 9.052.

Además, Ivan predice que varios emisores de acciones tienen potencial para tener un desempeño brillante. Siguiente recomendaciones de acciones potencial cómo a lo que es interesante que los inversores presten atención.

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 7.750

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 3,060-3,120

Precio objetivo: 3.350

PT Bank Asia Central Tbk (BBCA)

Banco BCA Foto : VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 8.450

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 4,350-4,400

Precio objetivo: 4.700

PT Ir a Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 56-61

Precio objetivo: 69