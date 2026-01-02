Se prevé que la JCI entre en la fase de consolidación a principios de 2026; eche un vistazo a las recomendaciones de acciones potencialmente rentables seleccionadas por los analistas

Jacarta – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) predicho en fase consolidación el primer día hábil del año 2026. La última posición de la JCI se situó en el nivel de 8.646 después de una ligera ganancia del 0,03 por ciento.

El chartista senior de mercado de Mirae Asset Sekuritas, M. Nafan Aji Gusta, CTA, CSA, dijo que el indicador RSI todavía mostraba una señal negativa y había una disminución en el volumen. Sin embargo, el estocástico K_D está empezando a mostrar una señal positiva.

«Técnicamente, la JCI se encuentra en una fase de consolidación», dijo Nafan Aji, citado en su investigación diaria, el viernes 2 de enero de 2026.

Los empleados observan una pantalla que muestra información sobre los movimientos de la JCI en el edificio de la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI), Yakarta, el viernes (26/6/2020). (Foto ilustrativa) Foto : ENTRE FOTOS/Dhemas Reviyanto

Desde una perspectiva macroeconómica, Nafan Aji dijo que los actores del mercado continúan monitoreando la evolución de la dinámica macroeconómica global. A partir de la política arancelaria de Donald Trump, las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal y el Banco de Indonesia, la evolución de los índices manufactureros nacionales y mundiales, la evolución geopolítica y la evolución tecnológica que influyen en el sentimiento del mercado.

«El efecto de enero a principios de este año dependerá realmente de esta dinámica», añadió Nafan Aji.

Además, Nafan Aji fijó los puntos de apoyo de la JCI en los niveles 8.506 y 8.448. Mientras tanto, los puntos de resistencia son 8.600 y 8.666.

En el primer día de operaciones en el mercado del Año Nuevo, Nafan Aji estimó que varios emisores de acciones tenían potencial para obtener ganancias. Las siguientes son recomendaciones de acciones a las que los inversores deben prestar atención.

PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL)

Recomendación: comprar

Área de compra: 1.000-1.020

Precio objetivo: 1.040

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

Recomendación: Agregar

Área de compra: 2,540-2,640

Precio objetivo: 2.650

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI)

Recomendación: comprar

Área de compra: 3,130-3,330

Precio objetivo: 3.410