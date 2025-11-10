Se prevé que la JCI continúe repuntando; consulte cinco recomendaciones para acciones potencialmente rentables

Jacarta – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) se prevé que continúe su tendencia de fortalecimiento en la sesión de negociación de hoy, lunes 10 de noviembre de 2025. JCI cerró con un alza del 0,69 por ciento a 8.394,59 al cierre del fin de semana.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que la JCI formó una vela Marubozu alcista el viernes 7 de noviembre de 2025. A corto plazo, la tendencia alcista sigue siendo fuerte porque el índice nacional no ha caído por debajo de 8.318.

«Indica que el mercado continúa reli y dejando el nivel 8.362 que anteriormente era la resistencia de Fibonacci», dijo Iván, citado de su investigación el lunes 10 de noviembre de 2025.

Los puntos de apoyo de la JCI se encuentran en las zonas 8.255, 8.163, 8.061 y 7.986. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en los niveles 8.486, 8.595 y 8.703.



IHSG Foto : FOTOS DE ANTARA/Sigid Kurniawan

Ivan ha seleccionado una serie de acciones potenciales cómo lo cual es interesante para el inversor mira de cerca. Aquí hay cinco recomendaciones de acciones las opciones incluyen:

PT Alamtri Recursos Indonesia Tbk (ADRO)

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 1,850-1,900

Precio objetivo: 2.050

PT Astra Internacional Tbk (ASII)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 5,800-6,000

Precio objetivo: 6.800

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 4.920

PT Ir a Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

Recomendación: tomar ganancias

Precio objetivo: 65

PT Indah Kiat Papel de pulpa Tbk (INKP)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 8.075