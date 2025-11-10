Se prevé que la JCI continúe repuntando; consulte cinco recomendaciones para acciones potencialmente rentables

Lunes 10 de noviembre de 2025 – 07:57 WIB
Jacarta – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) se prevé que continúe su tendencia de fortalecimiento en la sesión de negociación de hoy, lunes 10 de noviembre de 2025. JCI cerró con un alza del 0,69 por ciento a 8.394,59 al cierre del fin de semana.
Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que la JCI formó una vela Marubozu alcista el viernes 7 de noviembre de 2025. A corto plazo, la tendencia alcista sigue siendo fuerte porque el índice nacional no ha caído por debajo de 8.318.
«Indica que el mercado continúa reli y dejando el nivel 8.362 que anteriormente era la resistencia de Fibonacci», dijo Iván, citado de su investigación el lunes 10 de noviembre de 2025.
Los puntos de apoyo de la JCI se encuentran en las zonas 8.255, 8.163, 8.061 y 7.986. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en los niveles 8.486, 8.595 y 8.703.
Ivan ha seleccionado una serie de acciones potenciales cómo lo cual es interesante para el inversor mira de cerca. Aquí hay cinco recomendaciones de acciones las opciones incluyen:
PT Alamtri Recursos Indonesia Tbk (ADRO)
- Recomendación: compra comercial
- Área de compra: 1,850-1,900
- Precio objetivo: 2.050
PT Astra Internacional Tbk (ASII)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 5,800-6,000
- Precio objetivo: 6.800
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 4.920
PT Ir a Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)
- Recomendación: tomar ganancias
- Precio objetivo: 65
PT Indah Kiat Papel de pulpa Tbk (INKP)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 8.075
OJK registra 41,79 billones de IDR de fondos extranjeros fugados en octubre de 2025
OJK informó que en octubre de 2025, la entrada de capital extranjero, también conocida como entrada de capital, alcanzó los 12,96 billones de IDR mes a mes (mtm), en comparación con septiembre de 2025.
VIVA.co.id
7 de noviembre de 2025