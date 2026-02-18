Se prevé que la JCI continuará con la corrección mientras espera a RDG BI y la Fed; consulte estas cinco recomendaciones para acciones potencialmente rentables

Jacarta – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) se prevé que continúe la tendencia de corrección en la sesión de negociación del miércoles 18 de febrero de 2026. Antes de las largas vacaciones del Año Nuevo chino, el JCI cerró con una caída del 0,64 por ciento o 53,08 puntos hasta el nivel de 8.212,27.





El analista de Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova, dijo que el movimiento de la JCI todavía estaba por encima del nivel 8.071 como soporte menor a pesar de experimentar una caída. Por otro lado, Iván ve que es muy posible un aumento por encima del área de 8.377 si la JCI logra mantenerse en el nivel de 8.071.

«Existe una oportunidad de corrección hacia la zona de 7.800-7.900 si el JCI cae por debajo de 8.071», dijo Iván, citado en su investigación diaria el miércoles 18 de febrero de 2026.





Ilustración de la JCI Foto : ENTRE FOTOS/Wahyu Putro A

El analista senior de mercado de PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, M. Nafan Aji Gusta, analiza varios sentimientos globales y nacionales que influirán en los movimientos del índice hoy. Desde el interior del país, los perpetradores esperan los resultados de la Asamblea de Gobernadores (RDA) Banco Indonesia (BI) que estima que el saldo de la cuenta corriente será superávit, así como la dinámica de publicación de los informes financieros de los emisores.





A nivel mundial, los actores del mercado esperan las actas de la Reserva Federal (La Reserva Federal) que se lanzará el miércoles hora local. Este resumen determinará las políticas futuras de tipos de interés de referencia.

Varios funcionarios de la Reserva Federal también hablarán en los próximos días. Los inversores también esperan con interés el acuerdo en las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en Ginebra.

Además, Iván determinó que los puntos de apoyo de la JCI estaban en las zonas 8.071, 7.803, 7.617 y 7.362. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en los niveles 8.377, 8.596 y 8.837.

Iván también predijo una serie de emisores que tendrán un desempeño sólido en la sesión de negociación de hoy. Aquí hay cinco recomendaciones de acciones potencial cómo a lo que es interesante que los inversores presten atención.

PT Pertamina Energía Geotérmica Tbk (PGEO)

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 1,140-1,170

Precio objetivo: 1.280

PT Bukit Asam Tbk (PTBA)

Recomendación: Compra especulativa

Área de compra: 2,350-2,450

Precio objetivo: 2.580

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 3,400-3,450

Precio objetivo: 3.650

PT United Tractors Tbk (UNTR)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 32.000

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 2,010-2,090

Precio objetivo: 2.420