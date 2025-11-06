Se prevé que la contribución del sector marítimo al PIB aumente al 9,1 por ciento, según revela AHY

Jacarta – Contribución del sector marítimo Se prevé que el producto interno bruto (PIB) nacional, que actualmente se registra en el 8,1 por ciento, aumente al 9,1 por ciento en 2029.

Ministro Coordinador de Asuntos Infraestructura y Desarrollo Regional Agus Harimurti Yudhoyono (A MÍ), dijo, para lograr ese objetivo, el gobierno fortalece la política fiscal en el sector marítimo, lleva a cabo reformas estructurales y fomenta una mayor inversión privada.

«Nuestro objetivo es que la contribución del sector marítimo al PIB aumente del 8,1 por ciento en 2025 hasta el 9,1 por ciento en 2029», dijo en Yakarta, el jueves 6 de noviembre de 2025.

Además, su partido también está trabajando para aumentar la capacidad y la eficiencia de los principales puertos, así como para fortalecer la red de peaje marítimo como columna vertebral. logística nacional.

Según AHY, están listos para desarrollarse varios proyectos estratégicos para estimular el crecimiento del sector marítimo nacional, incluidas terminales de contenedores y productos en Yakarta, la terminal de Kijing, Kalimantan Occidental y su zona industrial, el nuevo puerto de Makassar y el centro de turismo marítimo de Bali (BMTH).

«Esto puede fomentar el crecimiento económico marítimo al aumentar la eficiencia logística y mejorar el bienestar de las comunidades costeras. Como país archipiélago más grande del mundo con más de 17.000 islas, el mar es la principal herramienta de Indonesia», dijo AHY.



Presidente del Partido Demócrata, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Mientras tanto, para garantizar servicios de transporte marítimo cada vez más confiables, seguros y eficientes, dijo, el gobierno continúa fomentando el rejuvenecimiento y la modernización de la flota, así como el aumento de la capacidad de servicio en varias rutas importantes, incluidas las áreas subdesarrolladas, fronterizas y ultraperiféricas (3T).

Mientras tanto, en representación del Gobierno de Indonesia, AHY firmó un MoU con Rusia para fortalecer la colaboración en el sector marítimo.

Esta colaboración incluye el aumento de la capacidad y la capacidad en las actividades de transporte marítimo a través de la transferencia de tecnología y la transición energética.

Además, fomentar la cooperación científica y técnica en el sector marítimo, desarrollar una transformación de la infraestructura portuaria basada en el medio ambiente, así como impulsar la cooperación en la industria de la construcción naval.

Aparte de ello, llevar a cabo educación y formación en el sector marítimo, así como avanzar en el uso sostenible de los recursos marinos y pesqueros. (Hormiga)