Se prevé que JCI sea letárgico, monitoree 5 recomendaciones para posibles acciones de CUAN Jagoan Analyst

Viernes 3 de octubre de 2025 – 07:30 Wib
Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Se estima que el movimiento tiende a estar estable en la negociación el viernes 3 de octubre de 2025. En la sesión anterior, el índice nacional cayó 0.34 por ciento a 8,071.08.
La analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova reveló que JCI muestra características que conducen al potencial de movimiento oblicuo. Esto indica patrones de corrección de triángulos en el análisis de onda Elliott.
«Este escenario depende de la capacidad de la JCI para penetrar la resistencia de Fibonacci en 8139 y la resistencia fractal en 8,157», dijo Ivan en su declaración escrita citada el viernes 3 de octubre de 2025.
Leer también:
Ihsg Session Me subí a la zona verde, las acciones de Alamri y Alfamart fueron brillantes
El punto de apoyo JCI está en 8,034, 8,005, 7,940 y 7,821 niveles. Mientras que la resistencia apunta en el área 8,109, 8,157, 8,200 y 8,246.
https://www.youtube.com/watch?v=dzeeoj9eige
Leer también:
El analista de proyección de JCI se recuperará, verificará 5 recomendaciones de acciones potenciales CUAN
Ivan predice una serie de posibles acciones cómo Por lo tanto, es apropiado que los inversores observen. Las recomendaciones para las acciones seleccionadas son las siguientes:
PT AKR CORPORDO TBK (AKRA)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 1,040-1,080
- Precio objetivo: 1.315
PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 2,950-3,050
- Precio objetivo: 3,400
PT Astra International TBK (ASII)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 5,200-5,350
- Precio objetivo: 6,000
PT Bank Asia Central TBK (BBCA)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 6,900-7,200
- Precio objetivo: 8,275
PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK (BBNI)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 3,750-3,850
- Precio objetivo: 4,360
Página siguiente
Recomendaciones: Compre en debilidad Área de compra: 1,040-1,080 Precio objetivo: 1,315