Se prevé que JCI sea letárgico, monitoree 5 recomendaciones para posibles acciones de CUAN Jagoan Analyst

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Se estima que el movimiento tiende a estar estable en la negociación el viernes 3 de octubre de 2025. En la sesión anterior, el índice nacional cayó 0.34 por ciento a 8,071.08.

Leer también: ¡Fuerte Rupiah, JCI disparó! Verifique 3 acciones estacionadas en los mejores rangos



La analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova reveló que JCI muestra características que conducen al potencial de movimiento oblicuo. Esto indica patrones de corrección de triángulos en el análisis de onda Elliott.

«Este escenario depende de la capacidad de la JCI para penetrar la resistencia de Fibonacci en 8139 y la resistencia fractal en 8,157», dijo Ivan en su declaración escrita citada el viernes 3 de octubre de 2025.

Leer también: Ihsg Session Me subí a la zona verde, las acciones de Alamri y Alfamart fueron brillantes



El punto de apoyo JCI está en 8,034, 8,005, 7,940 y 7,821 niveles. Mientras que la resistencia apunta en el área 8,109, 8,157, 8,200 y 8,246.

https://www.youtube.com/watch?v=dzeeoj9eige

Leer también: El analista de proyección de JCI se recuperará, verificará 5 recomendaciones de acciones potenciales CUAN



Ivan predice una serie de posibles acciones cómo Por lo tanto, es apropiado que los inversores observen. Las recomendaciones para las acciones seleccionadas son las siguientes:

PT AKR CORPORDO TBK (AKRA)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1,040-1,080

Precio objetivo: 1.315

PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2,950-3,050

Precio objetivo: 3,400

PT Astra International TBK (ASII)



Astra International Building. Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 5,200-5,350

Precio objetivo: 6,000

PT Bank Asia Central TBK (BBCA)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 6,900-7,200

Precio objetivo: 8,275

PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK (BBNI)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 3,750-3,850

Precio objetivo: 4,360