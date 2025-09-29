Se prevé que JCI se dispare al nivel de 8,200, mira a 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN

Yakarta, Viva – Se estima que el índice de precio de acciones compuesto (CSPI) es elegante en la negociación de hoy, el lunes 29 de septiembre de 2025. Al cierre del fin de semana, JCI fortalecido 0.73 por ciento a 8,099.33.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que el JCI todavía estaba involucrado en el nivel de apoyo de 8,005 y también en la línea SMA-20 en la tabla de 4H. Esto indica que el CSPI tiene el potencial de fortalecer y probar la resistencia al nivel de 8,156.

«Cuando penetra por encima de 8,156, el JCI probablemente continuará fortaleciéndose a 8,246», explicó Ivan en su declaración citada el lunes 29 de septiembre de 2025.

Los puntos de soporte de JCI están en las áreas 8,005, 7,940, 7,821 y 7,742. Mientras que los puntos de resistencia están en los niveles 8,156, 8,246, 8,300 y 8,394.

Además, Ivan filtró una serie de acciones potenciales cómo. Siguiente Recomendaciones de stock Lo cual es digno de inversor para verlo.

Pt Kalbe Farma Tbk. (KLBF)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.080-1,110

Precio objetivo: 1.200

PT Medco Energi International TBK. (Medc)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.225-1.255

Precio objetivo: 1.350

PT Semen Indonesia (Persero) TBK. (SMGR)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2.700-2,800

Precio objetivo: 2,960

PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLKM)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 3,050-3,080

Precio objetivo: 3,500

PT United Tractors TBK (fals)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 25,000-26,000

Precio objetivo: 27,200