Se prevé que JCI continúe la tendencia positiva, verifique 3 recomendaciones de acciones potenciales CUAN

Lunes 6 de octubre de 2025 – 08:21 Wib
Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Predicho para continuar fortalecimiento En el comercio el lunes 6 de octubre de 2025. JCI estaba cerrado por elegante gracias a un aumento de 0.59 por ciento a 8,118.
Análisis de mercado senior Mirae Asset Sekuritas, M. Nafan Aji Gusta, dijo que una serie de datos económicos de dentro del país afectarán el movimiento de la JCI a corto plazo. Los participantes del mercado esperan con ansias la liberación de datos de reserva de divisas, el Índice de confianza del consumidor (IKK) e informes de ventas minoristas y automotrices programados para su lanzamiento esta semana.
«Técnicamente, se espera que el JCI vuelva a supervisar después de la consolidación menor. Los MA20 y 60 tienden a fortalecerse, respaldados por un aumento en el volumen», dijo Nafan de su investigación el lunes 6 de octubre de 2025.
De Global, el cierre del gobierno del gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) También se convirtió sentimiento contra el índice doméstico. Apagar como Sucedió porque no había acuerdo entre el Partido Demócrata y la República para reabrir los servicios públicos, y el mercado esperaría el cronograma de la sesión de los RPD de los EE. UU. El 14 de octubre de 2025.
La tarifa de alto el fuego entre Estados Unidos y China sigue siendo válida hasta el 10 de noviembre de 2025. El Ministro de Finanzas de los Estados Unidos, Scott Bessent, predice que hay un gran avance en las negociaciones comerciales con China a fines de octubre de 2025.
«Se espera que proporcione un catalizador positivo para el mercado», dijo Nafan.
Además, Nafan ‘predijo’ una serie de acciones que tienen la oportunidad de que CUAN y apropiado para que los inversores observen, entre otros:
PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)
- Recomendaciones: Agregar
- Área de compra: 3,110-3,220
- Precio objetivo: 3,330
PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)
- Recomendaciones: compra acumulativa
- Área de compra: 2,060-2.140
- Precio objetivo: 2,220
PT Pertamina Energía geotérmica TBK (PGEO)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 1.365-1,415
- Precio objetivo: 1.425
