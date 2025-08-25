Se prevé que JCI continúe la tendencia debilitada, el analista de las 5 acciones potenciales


Lunes 25 de agosto de 2025 – 08:31 Wib

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Se estima que todavía experimenta disminuir En la sesión de negociación el lunes 25 de agosto de 2025. Al cierre del fin de semana, el JCI fue corregido 0.40 por ciento a 7.858.85.

El JCI se cerró al nivel de 7.858, pero 3 de estos emisores de acciones se dispararon con éxito

La analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova reveló, JCI tiende a consolidarse en el comercio el viernes 22 de agosto de 2025. Donde el movimiento JCI todavía está bajo resistencia menor 7,932.

«Por lo tanto, todavía existe el potencial para que el CSPI continúe la corrección para llenar el vacío formado en el área de 7,800-7,835», dijo Ivan de su investigación, el lunes 25 de agosto de 2025.

Sesión IHSG Caí ligeramente, las acciones de Arto a Mighty SCMA

Los puntos de apoyo de JCI están en el área de 7,739, 7,660 y 7,559. Mientras que los puntos de resistencia están en 7,932, 8,025 y 8,102 niveles.

JCI se cerró más abajo

BVIS se convierte oficialmente en el Banco Nacional de la Sharia, Alex Sofjan Noor se convierte en director

Además, Ivan también filtró las acciones potenciales predichas cómo. La siguiente es una lista de recomendaciones de acciones que son apropiadas para que los inversores observen, incluyendo:

PT Bank Mandiri (Persero) TBK (BMRI)

  • Recomendaciones: Hold
  • Precio objetivo: 4.990

Pt geto gojek tokopedia tbk (goto)

  • Recomendaciones: Hold
  • Precio objetivo: 71

PT Mitra Adiperkasa TBK (MAPI)

  • Recomendaciones: Hold
  • Precio objetivo: 1.410

PT Perusahaan Gas Negara TBK (PGAS)

  • Recomendaciones: tomar Ganancia
  • Precio objetivo: 1.755

PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SMGR)

  • Recomendaciones: Compre sobre debilidad
  • Área de compra: 2,470-2,570
  • Precio objetivo: 2,860

