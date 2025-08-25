Se prevé que JCI continúe la tendencia debilitada, el analista de las 5 acciones potenciales

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Se estima que todavía experimenta disminuir En la sesión de negociación el lunes 25 de agosto de 2025. Al cierre del fin de semana, el JCI fue corregido 0.40 por ciento a 7.858.85.

Leer también: El JCI se cerró al nivel de 7.858, pero 3 de estos emisores de acciones se dispararon con éxito



La analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova reveló, JCI tiende a consolidarse en el comercio el viernes 22 de agosto de 2025. Donde el movimiento JCI todavía está bajo resistencia menor 7,932.

«Por lo tanto, todavía existe el potencial para que el CSPI continúe la corrección para llenar el vacío formado en el área de 7,800-7,835», dijo Ivan de su investigación, el lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: Sesión IHSG Caí ligeramente, las acciones de Arto a Mighty SCMA



Los puntos de apoyo de JCI están en el área de 7,739, 7,660 y 7,559. Mientras que los puntos de resistencia están en 7,932, 8,025 y 8,102 niveles.



JCI se cerró más abajo Foto : Entre fotos/wahyu putro a

Leer también: BVIS se convierte oficialmente en el Banco Nacional de la Sharia, Alex Sofjan Noor se convierte en director



Además, Ivan también filtró las acciones potenciales predichas cómo. La siguiente es una lista de recomendaciones de acciones que son apropiadas para que los inversores observen, incluyendo:

PT Bank Mandiri (Persero) TBK (BMRI)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 4.990

Pt geto gojek tokopedia tbk (goto)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 71

PT Mitra Adiperkasa TBK (MAPI)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 1.410

PT Perusahaan Gas Negara TBK (PGAS)

Recomendaciones: tomar Ganancia

Precio objetivo: 1.755

PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SMGR)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2,470-2,570

Precio objetivo: 2,860