Se prevé que JCI caiga después del rápido rebote, considere 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN

Yakarta, Viva – Índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Se predice que rechazará el jueves 11 de septiembre de 2025. En la sesión anterior, el JCI fortaleció un 0,92 por ciento a 7,699.

La analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova reveló, IHSG reexaminó el apoyo de Fibonacci en el nivel de 7.534. La disminución ocurrió cuando el JCI todavía estaba por debajo del nivel de 7,791 y comenzó a caer por debajo de 7,600.

En línea con eso, el analista senior de mercado de Mirae Asset Securities M. Nafan Aji Gusta, dijo técnicamente Stochastics K_D y RSI que mostraron señales negativas.

Según él, los participantes del mercado están esperando datos de ventas minoristas en julio, que se estima que crecerá un 1,5 por ciento.

«El efecto de reorganización del gabinete rojo y blanco ha disminuido para que los participantes del mercado estén más centrados en los fundamentos macroeconómicos nacionales que tienden a ser sólidos», explicó Nafan, como se cita hoy en su investigación.

Ihsg Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Los puntos de apoyo de JCI están en 7,534, 7,460, 7,383 y 7,233. Mientras tanto, los puntos de resistencia están en el área de 7,791, 7,923 y 8.025. Además, Ivan reveló una serie de acciones potenciales cómo Que los inversores merecen ser examinados incluyen:

PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK (ICBP)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 8,400-8,600

Precio objetivo: 9,475

PT INDAH KIAT PULP PAPEL TBK (TINTP)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 6,900-7,150

Precio objetivo: 8,400

PT Kalbe Farma TBK (KLBF)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1,080-1,100

Precio objetivo: 1,205

PT MEDCO ENERGI TBK internacional (MEDC)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 1.130-1,170

Precio objetivo: 1,275

PT Unilever Indonesia TBK (UNVR)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.450-1,550

Precio objetivo: 1.760