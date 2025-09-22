Se prevé que IHSG sea brillante compatible con una variedad de catalizadores, los analistas destacan 5 posibles acciones cuan

Yakarta, Viva – Los analistas predicen el índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) será brillante esta semana.

Tren naik Esto está respaldado por una serie de sentimientos positivos de nacionales y globales. El analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que el JCI podría continuar su aumento al nivel 8,155 esta semana.

El aumento está en línea con su posición que permanece por encima del apoyo menor en el área de 7.940. En línea con eso, el analista senior de mercado Mirrae Asset Sekuritas, M. Nafan Aji Gusta, entregó la poda tasa de interés Por Bank Indonesia (BI) Maupu, el Banco Central de los Estados Unidos (la Fed) se convirtió en un catalizador.

En términos de técnicos, vio que IHSG tenía una tendencia alcista respaldada por Stochastics K_D y RSI que mostraba señales positivas y el movimiento MA20 y 60 tiende a la cima.

«El recorte de las tasas de interés de BI y la Fed deberían proporcionar aire fresco para la economía nacional y el impulso positivo para el mercado en el país», dijo Nafan en su declaración citada el lunes 22 de septiembre de 2025.

Nafan también destacó una serie de avances del Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa quien merece apreciación.

A partir de la inyección de RP200 billones al banco Himbara, la promesa de mantener el déficit de APBN por debajo del 3 por ciento del PIB, la dinámica de la amnistía fiscal, la aplicación de los cigarrillos ilegales y el impacto de las tasas impositivas de impuestos especiales de cigarrillos, así como la transparencia del programa de alimentación nutritiva libre (MBG).

Por otro lado, Ivan vio el potencial del JCI llenando el vacío a 7.889 y también probó la línea SMA-20. La reversión de la dirección ocurre cuando cae por debajo de 7,940.

Ivan estableció el punto de apoyo JCI en 7,940, 7,821 y 7,742 niveles. Mientras que la resistencia apunta en el área de 8,102, 8,155 y 8,246.

Además, Ivan ‘predijo’ una serie de posibles emisores de acciones cómo En línea con el optimismo del mercado. Las siguientes son las recomendaciones de acciones adecuadas para que los inversores observen durante la sesión de negociación de hoy:

PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK (ICBP)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 9,200-9,400

Precio objetivo: 9,950

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2,300-2,340

Precio objetivo: 2,700

PT Perusahaan Gas Negara TBK (PGAS)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 1.710-1,725

Precio objetivo: 1.810

PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SMGR)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2.700-2,750

Precio objetivo: 2,960

PT United Tractors TBK (fals)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 25,500-25,500

Precio objetivo: 27,200