Se prevé que IHSG se dispare, monitoree 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN Analyst Choice

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Proyected continuará tren positivo en el jueves operación, 25 de septiembre de 2025. En la sesión anterior, el JCI se cerró naik delgado 0.02 por ciento a 8,126.55.

La analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova afirmó que el refuerzo aún debería estar en curso mientras el JCI todavía esté por encima del nivel 8,005. Además, el índice ha penetrado con éxito por encima de 8,155.

«Abriendo el camino para continuar fortaleciéndose hacia el objetivo de proyección de Fibonacci 161.8 por ciento de la ola I en el nivel 8246 en un escenario alternativo», explicó Ivan en su declaración citada el jueves 25 de septiembre de 2025.

En línea con eso, el analista senior de mercado Mirrae Asset Sekuritas, M. Nafan Aji Gusta, CTA, evaluó que la ratificación de la Ley APBN 2026 es un sentimiento positivo que impulsa el aumento de la JCI a corto plazo.

«Además, el crecimiento económico de Indonesia en 2026 está dirigido al 5,4 por ciento», agregó.

Ivan estableció el punto de apoyo JCI en un área de 8,005, 7,940, 7,821 y 7,742. Mientras que los puntos de resistencia están en los niveles 8,246, 8,300 y 8,394.

Además, Ivan predice una serie de acciones semitanas predichas cómo Cuando el analista es optimista de que el índice nacional de elegante. Las recomendaciones de acciones adecuadas para el monitoreo de los inversores incluyen:

PT Alamri Recursos Indonesia TBK (Adro)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1,640-1,700

Precio objetivo: 1.865

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (BBRI)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 3,950-4,050

Precio objetivo: 4,270

PT Bank Mandiri (Persero) TBK (BMRI)

Recomendaciones: compra especulativa

Área de compra: 4,000-4,100

Precio objetivo: 4.550

PT Barito Pacific TBK (BRPT)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 3,400-3,500

Precio objetivo: 3,980

Pt geto gojek tokopedia tbk (goto)

Recomendaciones: compra especulativa

Área de compra: 51-52

Precio objetivo: 65