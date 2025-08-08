Se prevé que IHSG fortalezca, verifica 5 acciones del analista potencial seleccionado CUAN

Viernes 8 de agosto de 2025 – 08:37 Wib
Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) tiene la oportunidad de dar la vuelta (rebote) En la negociación del viernes 8 de agosto de 2025. En la sesión anterior, el JCI fue corregido 0.18 por ciento a 7,490.18.
Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que los inversores prestan atención a los niveles cruciales para predecir el movimiento del próximo índice. Donde el JCI ha pasado el nivel resistente de 7,579 que muestra cambios en las tendencias.
«Si sobrevives por encima de 7.477, entonces hay una gran oportunidad para probar la próxima resistencia en el área de 7,667», dijo Ivan en su declaración escrita, viernes 8 de agosto de 2025.
El punto de apoyo JCI se encuentra en el área de 7,432, 7,354 y 7,271. Mientras tanto, los puntos de resistencia están en 7,667, 7,720 y 7,805 niveles.
Ivan también reveló una serie de emisores de acciones que fueron calculados por el potencial de CUAN. Las recomendaciones para las acciones seleccionadas de Ivan son bastante diversas de la mina, banca a consumidor primario, entre otros:
PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)
- Recomendaciones: Compra de negociación
- Área de compra: 2,950-3.05]
- Precio objetivo: 3,440
PT Bank Asia Central TBK (BBCA)
- Recomendaciones: Hold
- Precio objetivo: 8,625
PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (BBTN)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 1.050-1,080
- Precio objetivo: 1.215
PT Barito Pacific TBK (BRPT)
- Recomendaciones: compra especulativa
- Área de compra: 1.930-2,089
- Precio objetivo: 2,600
PT Charoen Pokphand Indonesia TBK (CPIN)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 4,350-4,450
- Precio objetivo: 4.850
