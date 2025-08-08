Se prevé que IHSG fortalezca, verifica 5 acciones del analista potencial seleccionado CUAN

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) tiene la oportunidad de dar la vuelta (rebote) En la negociación del viernes 8 de agosto de 2025. En la sesión anterior, el JCI fue corregido 0.18 por ciento a 7,490.18.

Leer también: JCI furiosamente 0.18% después de que Estados Unidos adoptó un arancel del 19 por ciento para Indonesia



Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que los inversores prestan atención a los niveles cruciales para predecir el movimiento del próximo índice. Donde el JCI ha pasado el nivel resistente de 7,579 que muestra cambios en las tendencias.

«Si sobrevives por encima de 7.477, entonces hay una gran oportunidad para probar la próxima resistencia en el área de 7,667», dijo Ivan en su declaración escrita, viernes 8 de agosto de 2025.

Leer también: Bakrie Toll Indonesia listo para Caplok El 90 por ciento de los gerentes de carreteras de Cimanggis & Ndash; Cibitung



El punto de apoyo JCI se encuentra en el área de 7,432, 7,354 y 7,271. Mientras tanto, los puntos de resistencia están en 7,667, 7,720 y 7,805 niveles.

https://www.youtube.com/watch?v=bneir2coqce

Leer también: IHSG SESIÓN Gané 37 puntos, 3 emisores del sector de materia prima triunfaron



Ivan también reveló una serie de emisores de acciones que fueron calculados por el potencial de CUAN. Las recomendaciones para las acciones seleccionadas de Ivan son bastante diversas de la mina, banca a consumidor primario, entre otros:

PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 2,950-3.05]

Precio objetivo: 3,440

PT Bank Asia Central TBK (BBCA)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 8,625

PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (BBTN)



Oficina de PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (DOC: BTN)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.050-1,080

Precio objetivo: 1.215

PT Barito Pacific TBK (BRPT)

Recomendaciones: compra especulativa

Área de compra: 1.930-2,089

Precio objetivo: 2,600

PT Charoen Pokphand Indonesia TBK (CPIN)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 4,350-4,450

Precio objetivo: 4.850