Se prevé que IHSG continúe corrigiéndose; eche un vistazo a las acciones potenciales seleccionadas por los analistas

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) predicho corregido más profundo en la sesión de negociación de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025. La última posición de la JCI estaba en el nivel de 8.537 después de experimentar una caída del 0,55 por ciento.

Lea también: Sesión I de IHSG plana, consulte 3 acciones brillantes en el ranking de principales ganadores



Ivan Rosanova, analista de Binaartha Sekuritas, dijo que la JCI continuó su corrección por debajo de la línea SMA-20 en el gráfico diario. Actualmente, el índice nacional se mueve en la zona de soporte de 8.510 a 8.550.

«Una ruptura por debajo del fractal 8.493 será una señal de un cambio de tendencia en el gráfico diario y abre la posibilidad de una caída hacia 8.424», explicó Iván, citado en su investigación diaria, el lunes 28 de diciembre de 2025.

Lea también: Abrió en verde, se prevé que la JCI se mantenga estable debido a la falta de sentimiento positivo y la incertidumbre económica



Iván fijó los puntos de soporte de la JCI en los niveles 8.493, 8.424, 8.361 y 8.255. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en las zonas 8.578, 8.742, 8.877 y 8.941.

Lea también: IHSG amenaza con volver a caer, consulte las recomendaciones de los analistas sobre acciones potencialmente rentables



Además, Ivan reveló una serie de acciones potenciales. cómo a lo que es interesante que los inversores presten atención. A continuación se muestran las recomendaciones de acciones de Ivan:

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 6,300-6,500

Precio objetivo: 7.150

PT Indosat Tbk (ISAT)



Edificio Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 2200-2270

Precio objetivo: 2.510

Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 2,350-2,450

Precio objetivo: 2.810